Dlaczego warto kupić smartfon Google? Zdania fanów są podzielone

Pytając krytycznego fana o zdanie o wiele łatwiej jest podjąć decyzję o zakupie jakiegoś urządzenia. Gdybym jednak miał przymierzać się do zakupu smartfonów z rodziny Google Pixel, byłbym jeszcze bardziej skołowany po tej lekturze niż przed.

Zdanie fanów ma znaczenie

Wbrew temu, w co chciałoby wierzyć wiele osób, ludzie potrafią lubić danego producenta oraz jego produkty i jednocześnie krytykować kierunek, w jakim zmierza firma lub niektóre rozwiązania forsowane w ostatnich latach. Dotyczy to zarówno sympatyków Apple, Samsunga, jak i Xiaomi czy pozostałych.

Ostatnio uwagę zwrócono na wpis na platformie społecznościowej Reddit udostępniony na grupie poświęconej urządzeniom Google Pixel. Użytkownik o pseudonimie Racer_101 zapytał się, co sprawiło, że przez ostatnie lata niektórzy z użytkowników pozostali w rodzinie giganta z Mountain View.

Siła oprogramowania

Jednym z najczęściej powtarzających się argumentów wśród komentarzy dotyczy przede wszystkim systemu. Google Pixel chwalony jest za Androida pozbawionego niepotrzebnych, śmieciowych aplikacji. Część osób porównywała interfejs do rozwijanego przez Samsunga One UI i twierdziła, że niepotrzebnie rozbudowana personalizacja, duplikaty aplikacji i uczucie zawalenia systemu bloatwarem sprawiła, że pozostali w rodzinie Pixeli.

Co ciekawe, to właśnie dodatkowe oprogramowanie i funkcje są wymieniane jako silny punkt w ofercie Google. Call Screen, wykrywanie spamu, klawiatura Gboard czy voice-to-text to dla wielu osób gamechangery, bez których nie wyobrażają sobie współczesnego smartfona.

Google Pixel 11 Pro – fot. Karol Kunat | Tabletowo

Innym przewijającym się powodem do wierności Google jest niezawodność i długowieczność smartfonów. Jeden z użytkowników wymienił model Pixel 2 XL jako najlepszy, jaki miał w swoim życiu. Ktoś inny stwierdził, że w danej chwili Pixel 7 nie jest dla niego na tyle przestarzały, aby uzasadnić przesiadkę na nowszą generację urządzeń.

Kamera i zachwyt nad AI

Post okazał się również okazją do krytyki obecnego kierunku Google w kwestii własnych smartfonów. Najczęściej polubiony komentarz dotyczy coraz gorszej jakości fotografii, co zostało określone jako „Przyszedłem dla aparatów, zostałem dla aparatów, rozważam odejście przez aparaty.” Fani zarzucają firmie, że – zamiast oferować coraz lepsze matryce – dorzuca tylko algorytmów i efektów psujących zdjęcia.

Odpowiedzi pod tą opinią (i nie tylko) nie pozostawiają wątpliwości odnośnie tego, co najbardziej wkurza fanów w drugiej kolejności – sztuczna inteligencja. Wiele osób rozważa odejście do konkurencji tylko dlatego, że działający przez lata Google Assistant odszedł na emeryturę na rzecz Gemini, który robi wiele rzeczy gorzej od poprzednika.

Jeden z komentujących zwrócił uwagę na problem ze zmienianiem piosenek w Android Auto z winy AI, jednak moim faworytem jest fogcannon3, właścicielka Pixela 10, który był pod wrażeniem, kiedy nie chciało mu się otworzyć oczu, a Gemini nie był w stanie podać nawet prawidłowego czasu w danym momencie.

Gdyby zaufać użytkownikom Pixeli z Reddita, możnaby wysnuć wniosek, że fani sprzętów, które nie zasypują użytkownika śmieciami i lubią korzystać z wyjątkowych funkcji, mogą polubić się z Pixelami. Ci, którzy rozważają smartfon Google dla aparatów czy asystentów AI, powinni dwa razy zastanowić się, zanim podejmą decyzję.

Pamiętajcie jednak, że nic nie zastąpi rzetelnych recenzji, takich jak te dotyczące Pixel 11 Pro czy Pixel 11 Pro XL, które możecie przeczytać na łamach Tabletowo 😉