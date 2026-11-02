Dla Allegro jestem klientem drugiej kategorii. I nie wiem, dlaczego

Mimo że jestem zarejestrowanym użytkownikiem Allegro od blisko 19 lat, czuję się jak klient drugiej kategorii. Najgorsze jest to, że nie znam powodu takiego traktowania.

Allegro Smart! (znów) za 39,90 złotych, ale (znowu) nie dla mnie

Subskrypcję Allegro Smart! po raz pierwszy aktywowałem w 2020 roku – początkowo płaciłem za nią 39 złotych (za rok), ale przez ostatnie trzy lata już 59,90 złotych. I chociaż, jak wskazuje licznik na moim koncie, dzięki subskrypcji zaoszczędziłem ponad 900 złotych na dostawach, to nie zdecydowałem się odnowić abonamentu na początku 2026 roku, ponieważ zauważyłem, że kupuję na Allegro coraz mniej i stwierdziłem, że dalsze płacenie się nie opłaca.

Równocześnie chciałem też sprawdzić, czy będę mógł skorzystać z promocji na Allegro Smart! po tym, jak zrezygnuję z subskrypcji, ponieważ takowe regularnie się pojawiają – za każdym razem cena abonamentu jest obniżana do 39,90 złotych (za rok).

Od początku 2026 roku takich promocji było co najmniej kilka, lecz w moim przypadku za każdym razem na stronie widniała ta sama, standardowa cena – 59,90 złotych. Tak też jest teraz – z okazji Black Weeks znów można wykupić Allegro Smart! na rok za 39,90 złotych. A przynajmniej mogą to zrobić tylko niektóre osoby, gdyż to promocja dla wybranych użytkowników (oferta jest ważna do 15 stycznia 2027 roku).

Na stronie Allegro na próżno szukać regulaminu tej oferty – dostępny jest tylko ogólny Regulamin usługi „Allegro Smart!”. Nie wiem zatem, dlaczego również tym razem nie mogę skorzystać z tej promocji – mimo że od stycznia kilka razy kupiłem coś, płacąc za wysyłkę (specjalnie – ciekawiło mnie, czy wówczas Allegro uzna, że zasługuję na tańszy Smart!, ale najwyraźniej nie). Być może od zakończenia subskrypcji minęło zbyt mało czasu, lecz to – znów – tylko podejrzenie.

To niestety jednak częste zjawisko – nie zawsze zasady promocji są jasne i klarowne, podczas gdy powinny być jasno określone.

Oferty Allegro na Smart Weeks 2026

Skoro jednak jesteśmy już w temacie Allegro, warto przy okazji wspomnieć, jakie jeszcze oferty przygotowano na Smart Weeks 2026, oprócz subskrypcji Smart! za 39,90 złotych dla wybranych użytkowników.

Klienci banku PKO BP, korzystający z usługi Allegro Klik, dostępnej od stycznia 2026 roku, mogą otrzymać nawet 10% zwrotu (promocja dotyczy wybranych ofert), maksymalnie 100 złotych miesięcznie. Przygotowano również kod rabatowy -11% (na wybrane produkty), który będzie dostępny tylko 11 listopada.

Ponadto od 11 listopada do 31 grudnia 2026 roku nowi i dotychczasowi użytkownicy Allegro Pay będą mogli rozłożyć płatność na 3 raty 0% (zamiast standardowych dwóch). Osoby, które aktywują tę usługę po raz pierwszy, dodatkowo otrzymają kupon rabatowy o wartości 100 złotych.

Użytkownicy mogą wziąć również udział w wyzwaniu – po zrobieniu zakupów na kwotę 4000 złotych przysługuje 200 Smart! Monet, które można wymienić na kupony rabatowe o łącznej wartości 200 złotych. Ta promocja jest jednak dostępna dla wybranych klientów (od 9 do 30 listopada 2026 roku) i obowiązuje limit osób.

Do tego użytkownicy programu Allegro Share otrzymają dwa razy więcej punktów niż zwykle za każdy zakup z ich polecenia, a od 16 do 30 listopada 2026 roku na platformie eBilet mają być dostępne bilety na wybrane koncerty, spektakle i widowiska w znacznie niższych cenach.