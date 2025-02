Początek darmowych gier w mobilnym Epic Games Store wydawał mi się całkiem OK, jednak przeczuwałem, że to nie jest maksimum możliwości platformy. Kto by się spodziewał, że na prawdziwą, nomen omen, moc wystarczyło poczekać miesiąc?

Lutowy Epic Games Store na smartfony – poczuj tę moc

Star Wars: Knights of the Old Republic był pierwszą grą cRPG, która korzystała z franczyzy Gwiezdnych Wojen. Zamiast jednak uderzać w znajome klimaty, BioWare stworzyło historię dziejącą się ok. 4000 lat przed Bitwą o Yavin (będącą kulminacją wydarzeń wydarzeń ze Star Wars IV: Nowa Nadzieja). Jako żołnierz republiki planujemy dołączyć do zakonu Jedi, aby powstrzymać Darth Malaka – ucznia Darth Revana, który za pomocą olbrzymiej floty planuje podporządkować sobie galaktykę.

W 2003 roku gra zachwycała niemal wszystkim – turową rozgrywką, kojarzącą się z Dungeon & Dragons, świetnie poprowadzoną fabułą z możliwością podążania jasną lub ciemną stroną mocy czy ścieżką dźwiękową Jeremy’ego Soule’a. Nic dziwnego, że półtora roku później powstała druga część. Odpowiadało za nią studio Obsidian, które możecie kojarzyć z wydanego niedawno Avowed.

Star Wars: Knights of the Old Republic II przez błędy techniczne i niedopracowany kod nie był aż tak gigantycznym sukcesem jak pierwsza część, jednak koniec końców historia broniła się na tyle dobrze, że obie części stanowią kanon RPG, w które każdy fan gatunku musi zagrać.

Seria Star Wars: Knights of the Old Republic (źródło: Aspyr | Sklep Play)

Star Wars: Knights of the Old Republic za darmo na smartfony

Obie części KOTOR-a pojawiły się na smartfonach ze sporym odstępem czasowym. Pierwsza część zawitała na iOS-a w 2013 roku i w 2014 na Androida. Debiut sequela dla obu platform nastąpił 18 grudnia 2020 roku. Na szczęście Aspyr, odpowiedzialne za port dylogii, wiedziało, co robić – Star Wars: Knights of the Old Republic oraz sequel otrzymały interfejs dostosowany do ekranów dotykowych oraz obsługę kontrolerów. I tyle – zespół przeniósł całą grę, nie mieszając się w gameplay czy zawartość gry.

Jeżeli więc kochacie Gwiezdne Wojny lub RPG i nie przeszliście jeszcze KotOR-a – debiut gry za darmo na mobilnym Epic Games Store sprawia, że trudno w tym przypadku o wymówkę.

Obie części Star Wars: Knights of the Old Republic będą dostępne na platformie do 20 marca 2025 roku do godziny 16:00.