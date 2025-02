Google Pixel Tablet, ale bez usług Google. Taki tablet naprawdę powstał

Google Pixel Tablet- pozbawiony aplikacji i usług Google – wydaje się być tworem nieco niedorzecznym. Jednak francuska firma Murena jest innego zdania.

Murena Pixel Tablet to sprzęt nietuzinkowy

Nie brakuje opinii, że największą zaletą urządzeń Pixel jest dostęp do Androida wprost od Google (nie mylić z czystym Androidem). Do tego dochodzi długie wsparcie, a w przypadku topowych smartfonów również świetny zestaw aparatów. Mogłoby się wydawać, że są to urządzenia kupowane przez osoby, które chcą mieć dostęp do aplikacji i usług Google, a także oferowanych często dodatkowych bonusów, jak przykładowo bezpłatny, roczny dostęp do Gemini Advanced.

Biorąc to wszystko pod uwagę, pozostaje zadać dość ważne pytanie: czy kupilibyście sprzęt z serii Pixel bez aplikacji i usług z Mountain View? Francuska firma Murena twierdzi, że tak. Zaprezentowała tablet o nazwie Murena Pixel Tablet, który jest zmodyfikowaną wersją tabletu stworzonego przez Google. Wprowadzone zmiany mają na celu podniesienie poziomu prywatności, a także odcięcie się od amerykańskiej korporacji.

Jeśli chodzi o specyfikację, znana jest ona już z tabletu, który Google wprowadziło na rynek w 2023 roku. Mamy więc 10,95-calowy ekran, chip Tensor G2 oraz przednią kamerę 8 Mpix i tylną również 8 Mpix. Na pokładzie znalazło się też miejsce dla 8 GB RAM i akumulatora o pojemności 7020 mAh. Do wyboru jest jednak tylko jedna wersja z 128 GB pamięci na dane użytkownika. To wszystko pracuje pod zmodyfikowanym Androidem o nazwie /e/OS.

Tablet Google oferowany jest z opcjonalną stacją dokującą. Niestety, w przypadku Murena Pixel Tablet otrzymujemy tylko sam tablet (fot. Google)

System operacyjny /e/OS (Android 13) korzysta z alternatywnych aplikacji, które pozwalają na odbieranie SMS-ów, wiadomości e-mail, słuchanie muzyki czy przeglądanie internetu. Aplikacje można pobierać za pośrednictwem App Lounge, gdzie dodatkowo oceniane są pod kątem prywatności.

Cena Murena Pixel Tablet jest wysoka

Niestety, za brak usług i aplikacji Google trzeba dodatkowo zapłacić. W oficjalnym sklepie firmy tablet kosztuje 539 dolarów. Z kolei Pixel Tablet wyceniony jest przez Google na 399 dolarów, a wydając 479 dolarów (czyli wciąż taniej) dostajemy tablet wraz ze stacją dokującą z wbudowanym głośnikiem. Podobna stacja nie jest dołączana do wersji proponowanej przez firmę Murena.

Jeśli jednak zainteresował Was tylko system operacyjny, to spieszę z informacją, że możecie go sprawdzić. Dostępny jest na ponad 200 modeli smartfonów.