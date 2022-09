Nie tylko samochody. Honda zapowiada elektryczne motocykle

Honda zamierza zelektryfikować nie tylko samochody, ale również motocykle. Japończycy ogłosili nowe plany, które obejmują m.in. wprowadzenie 10 lub nawet więcej elektrycznych jednośladów w ciągu najbliższych kilku lat.

Elektryfikacja motocykli

Wcześniej mogliśmy usłyszeć, że Honda ma naprawdę ambitne plany związane z elektrycznymi samochodami. Firma zapowiedziała, że do 2030 roku wprowadzi 30 modeli EV, a roczna produkcja ma wynieść 2 mln egzemplarzy. Co więcej, docelowo do końca dekady sprzedaż elektrycznych aut ma stanowić 40% całej floty.

Patrząc na powyższe deklaracje, widać, że producent nadal zamierza oferować silniki spalinowe. Oczywiście na rynkach, na których wciąż będzie to opłacalne i możliwe. Przypominamy, że w Unii Europejskiej od 2035 roku ma obowiązywać zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych.

Elektryfikacja obejmie nie tylko samochody, ale również motocykle. Według najnowszych deklaracji, Honda planuje wprowadzić co najmniej 10 nowych modeli motocykli, które będą napędzane silnikami elektrycznymi. Zależnie od rynku, a także potrzeb klientów, będą to przykładowo elektryczne skutery z wymienialnymi akumulatorami, mające sprawdzić się m.in. w dostarczaniu paczek w mieście.

Nie zabranie też modeli, które będą nastawione na dawanie przyjemności i radości z jazdy. Tutaj należy oczekiwać całkiem dobrych osiągów i sportowej charakterystyki prowadzenia. Mają one zostać oparte na platformie FUN EV, która jest obecnie w fazie rozwoju. Co ciekawe, Japończycy zapowiedzieli również wprowadzenie jednośladu Kids Fun EV, mającego zapewniać radość z jazdy dla następnego pokolenia.

Spółdzielnie akumulatorów i mniejsza emisja CO2

Honda, aby spopularyzować elektryczne motocykle, utworzyła spółkę joint venture w Indonezji, jednym z głównych motocyklowych rynków, w celu świadczenia usługi udostępniania akumulatorów. Powołana spółka już prowadzi usługę wymiany baterii na Bali.

Ponadto firma planuje w Indiach uruchomić usługę wymiany akumulatorów w elektrycznych taksówkach trójkołowych do końca tego roku, a także chce rozszerzyć usługę wymiany akumulatorów na kolejne azjatyckie kraje.

Producent twierdzi, że uda mu osiągnąć roczną sprzedaż motocykli elektrycznych na poziomie 1 mln sztuk w ciągu najbliższych pięciu lat i 3,5 miliona sztuk (około 15% całkowitej sprzedaży) do 2030 roku. Natomiast do 2040 roku Honda zamierza osiągnąć neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich swoich produktach motocyklowych

Warto jeszcze wspomnieć, że mimo planów związanych z elektrycznymi motocyklami, Honda wciąż będzie rozwijać silniki spalinowe. Modele ICE nie znikną więc tak szybko z rynku i nadal będziemy mogli cieszyć się dźwiękiem silnika wkręcanego na wysokie obroty.