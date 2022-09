Animowane emotikony i dowolne miksowanie emoji na Androidzie!

Google uaktualnia zestaw swoich emotikon, które pojawiają się w smartfonach z Androidem. Najnowsze symbole trafią na nasze urządzenia wraz z grudniowymi aktualizacjami. Są jednak rzeczy, z których możemy korzystać już dziś!

Kolejna paczka emotikon Unicode 15.0

W połowie lipca konsorcjum Unicode zaprezentowało zestaw 31 nowych znaków, które trafią do obszernej biblioteki emoji. To najmniejsza tego typu aktualizacja od lat. Wśród nich znalazły się emotki czarnego ptaka, osła, łosia, gęsi lub meduzy. Oprócz tego niektórzy prosili o emoji różowego serduszka, które również będziemy mogli wkrótce dodać do wiadomości. No właśnie – kiedy?

Wydanie emotikon Unikode 15.0 najwcześniej pojawi się na smartfonach Google Pixel. Posiadacze tych urządzeń użyją nowych symboli już w w następnych kilku tygodniach. Inni będą musieli poczekać aż do grudnia, kiedy to będą rozsyłane poprawki systemu na kwalifikujące się do aktualizacji urządzenia.

Animowane emoji po raz pierwszy wprost od Google

Google nigdy wcześniej nie przejmowało się tym, że emoji dostępne w smartfonach z Androidem są statyczne. To powoli się zmienia.

Gigant z Mountain View opublikował kolekcję nowych, animowanych emoji. Na razie nie można pobrać całego pakietu, by z nich korzystać w pełni, ale przynajmniej niektóre dostępne są z poziomu aplikacji Wiadomości Google, używanej przez wielu do zarządzania SMS-ami.

Pełną listę 180 animowanych emotikon Google możecie znaleźć i pobrać pod tym adresem. Do systemu Android będą one wdrażane stopniowo – na razie to projekt, któy Google chce wypróbować.

Emotikony miksujemy tak, jak chcemy

Pojawiła się nowa sztuczka, którą zabawić się mogą użytkownicy klawiatury Gboard. Chodzi o możliwość modyfikacji wyglądu danego emoji za pomocą „zmiksowania” go z innym. Poszczególni producenci urządzeń wprowadzali pewne zmiany w tym kierunku – na przykład Samsung w swojej aplikacji klawiatury już dawno temu dodał taką opcję. Teraz jest obecna także w Gboard. Jak ją włączyć?

Wystarczy w ustawieniach aplikacji przejść do sekcji Emotikony, naklejki i GIF-y, a tam pod belką Sugestie zadbać o to, by zaznaczone były wszystkie znajdujące się tam opcje.

Później można już dowolnie „miksować” ze sobą emotikony podczas pisania wiadomości w aplikacjach takich jak Twitter, Instagram, Wiadomości Google, WhatsApp, TelegramFacebook Messenger, LinkedIn i innych. Wystarczy dotknąć kolejno dwóch emotikon, by zobaczyć w sugestiach nowe propozycje w wybranym przez nas stylu. Dokładnie tak:

W klasycznych emotikonach nie znajdziemy śmiejącego się kaktusa albo płonącego grzyba, a tu proszę – możemy stworzyć sobie takie emoji w locie. Miłej zabawy z eksperymentowaniem!