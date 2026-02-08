Disney+ z problemami. Płacisz tyle samo, a znikają niektóre funkcje

Nie mamy dobrych informacji dla subskrybentów Disney+. Z platformy zniknęło rozwiązanie, które miało wpływ na jakość dostępnych treści.

Co się stało z Dolby Vision w Disney+?

Użytkownicy, a także media w Europie, donoszą o nagłym zniknięciu Dolby Vision z Disney+. Technologia nie jest już bowiem obsługiwana, co jak najbardziej może być odczuwalne podczas oglądania seriali, filmów i innych materiałów oferowanych przez serwis streamingowy.

Sytuacja ma dotyczyć wybranych krajów europejskich. Problem występuje bowiem w Niemczech, Portugalii, Francji, Holandii i – co dla nas kluczowe – także w Polsce. Możliwe, że w najbliższych dniach obejmie on kolejne kraje, aczkolwiek szczegóły nie są na ten moment znane.

Co ciekawe, wzmianka o Dolby Vision została nawet usunięta ze strony wsparcia Disney+, również w polskiej wersji językowej. Ponadto firma o oświadczeniu potwierdziła opisane zmiany oraz wspomniała, że prowadzone są intensywne prace, aby przywrócić dostęp do Dolby Vision w możliwie najszybszy sposób.

Ze strony Disney+ zniknęła informacja o Dolby Vision (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Warto jeszcze zauważyć, że początkowe rewelacje wskazywały również na utratę obsługi HDR10+. Jednak z informacji przekazanych przez Disney wynika, że we wymienionych europejskich krajach HDR10+ nigdy nie było dostępne.

Problemy techniczne czy inny powód?

Można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z problemami technicznymi, które niebawem zostaną wyeliminowane. Niewykluczone jednak, że powód tak naprawdę jest inny.

Serwis FlatpanelsHD zwraca uwagę, że w listopadzie 2025 roku firma InterDigital wygrała z Disneyem w niemieckim sądzie. Disney miał bowiem naruszyć jeden z patentów, który dotyczy technologii strumieniowego przesyłania wideo – nakładania jednego strumienia na drugi. Sąd nakazał zaprzestanie dalszego korzystania z technologii.

Nie jest jasne, jaki dokładnie wpływ ma postanowienie sądu na zniknięcie obsługi Dolby Vision. Interesujący jest jednak fakt, że Niemcy były jednym z pierwszych krajów, w których wycofano wsparcie dla omawianej technologii. Możliwe więc, że obie sprawy są powiązane.

Jeśli prawdziwy jest pierwszy scenariusz z problemami technicznymi, to przywrócenie Dolby Vision nie powinno trwać zbyt długo. Natomiast druga opcja, czyli przegrana w sądzie może zapowiadać dłuższe pożegnanie się z technologią.