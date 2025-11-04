Apple aktualizuje iOS 26 i inne systemy. Jedna zmiana ucieszy wiele osób

Nieco ponad miesiąc od premiery ostatnich dużych wersji, firma Apple wypuściła aktualizacje wszystkich swoich systemów operacyjnych. Ruszyło udostępnianie iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 i visionOS 26.1. Spójrzmy, co przynosi każda z nich.

Aktualizacja iOS 26.1 przynosi zmiany w Liquid Glass (i nie tylko)

Aktualizacja iOS 26.1 jest dostępna na wszystkie smartfony Apple od iPhone’a 11 wzwyż (aż do iPhone’a 17). Nie wnosi żadnych rewolucyjnych zmian, ale o kilku mniejszych warto wspomnieć.

Niestety, nadal nie da się wyłączyć interfejsu Liquid Glass, ale za to można zmienić jego tryb ze standardowego na nowy, nieco ciemniejszy, a przez to mniej rzucający się w oczy. Wygląda to mniej więcej tak jak poniżej.

tryb ciemny – przejrzysty tryb ciemny – matowy tryb jasny – przejrzysty tryb jasny – matowy Aktualizacja iOS 26.1 (screeny: Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Poza tym aktualizacja sprawia, między innymi, że:

odtwarzacz Apple Music MiniPlayer obsługuje teraz przełączanie utworów gestami,

Apple Music AutoMix działa przez AirPlay,

aplikacja Fitness umożliwia ręczne rejestrowanie treningu,

Aparat pozwala na włączenie lub wyłączenie uruchamiania aplikacji poprzez przesunięcie palcem na ekranie blokady,

aplikacja FaceTime zapewnia lepszą jakość dźwięku przy niskiej przepustowości,

tłumaczenia na żywo przez AirPods obsługują dodatkowo języki chiński, japoński, koreański i włoski.

Aktualizacja iOS 26.1 (screeny: Kacper Żarski | Tabletowo.pl)

System iPadOS 26.1 odzyskuje funkcję Slide Over

Jeśli chodzi o iPady, to lista nowych funkcji (wraz z przełącznikiem trybów Liquid Glass) jest bardzo podobna do opisanej wyżej, a więc dotyczącej systemu iOS.

Do tego jednak firma Apple dorzuciła powracające (po usunięciu w wersji 26.0) Slide Over, które umożliwia otwieranie wielu okien aplikacji, a następnie wygodne przełączanie się pomiędzy nimi i rozmieszczanie ich na ekranie.

Dodatkowy tryb Liquid Glass zawitał też do macOS 26.1

Firma Apple wprowadziła także pierwszą istotną aktualizację systemu macOS Tahoe. W tym przypadku również najważniejszą nowinką jest przełącznik trybów Luqid Glass.

Poza tym na komputerach także wprowadzono obsługę AutoMix przez AirPlay i zwiększono jakość dźwięku w aplikacji FaceTime.

Aktualizacja macOS 26.1 (screen: Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Firma Apple przygotowała również aktualizacje watchOS 26.1, tvOS 26.1 i visionOS 26.1

W przypadku pozostałych systemów trudno doszukać się jakichś większych zmian czy nowości – celem aktualizacji jest raczej eliminacja błędów i wprowadzenie mniejszych udoskonaleń.

Jedynie w visionOS 26.1 można by jeszcze wspomnieć o tym, że filmy uruchamiane w Spatial Gallery będą wyświetlać elementy sterujące i wskaźnik długości materiału. I to by było na tyle.