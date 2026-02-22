Android bezpieczniejszy niż kiedykolwiek. Google chwali się zmianami

Czy Android to bezpieczny systemem operacyjny? Oczywiście, że tak. Co więcej, Google w minionym roku wykonało sporo pracy, aby zapewnić użytkownikom jeszcze wyższy poziom ochrony.

Ochrona Google Play, czyli walka ze szkodliwym oprogramowaniem

Na bezpieczeństwo Androida składa się wiele czynników, ale niezmiennie od lat najważniejsze są dwa elementy – użytkownik oraz działania podejmowane przez Google. Warto bowiem odnotować, że firma z Mountain View naprawdę stara się, aby zapewnić swoim klientom odpowiednią ochronę

Wspomniane starania to chociażby dbanie o główny sklep z aplikacjami i grami. Tylko w 2025 roku udało się zapobiec publikacji ponad 1,75 mln aplikacji naruszających zasady oraz zablokowano ponad 80 tys. kont deweloperów, którzy próbowali opublikować szkodliwe oprogramowanie.

Google podkreśla, że aplikacje przechodzą rygorystyczną kontrolę bezpieczeństwa i zgodności z wytycznymi Google Play. Każda aplikacja jest wielokrotnie sprawdzana – zarówno przed publikacją, jak i już po udostępnieniu w sklepie.

źródło: Google

Android stał się bezpieczniejszy w 2025 roku

Sztuczna inteligencja Google to nie tylko odpowiedzi udzielane przez Gemini czy możliwość generowania śmiesznych obrazków w Nano Banana. Firma w zeszłym roku zintegrowała autorskie modele generatywnego AI z procesem przeglądu aplikacji, co pomaga znajdować złożone wzorce złośliwego oprogramowania.

Udoskonalenia doczekały się też modele antyspamowe, które wykorzystywane są w zwalczaniu spamowych ocen i recenzji w Google Play. Google zaznacza, że w minionym roku udało się zablokować 160 mln tego typu treści, w tym też recenzji sztucznie zawyżonych i zaniżonych.

Do tego doszły też nowe poziomy zabezpieczeń, które skupiają się m.in. na szacowaniu wieku użytkownika, aby uniemożliwić młodszym osobom odkrywanie i pobieranie aplikacji związanych z hazardem czy randkami. Ponadto deweloperzy, za sprawą takich narzędzi jak Play Policy Insights w Android Studio, skutecznie minimalizują prośby aplikacji o uprawnienia dotyczące prywatności.

źródło: Google

Firma stale rozwija również Google Play Protect. Narzędzie, będące częścią Androida, skanuje łącznie ponad 350 mld aplikacji dziennie. Co więcej, w 2025 roku funkcja skanowania w czasie rzeczywistym zidentyfikowała ponad 27 mln nowych złośliwych aplikacji spoza Google Play, ostrzegając użytkowników lub blokując zagrożenie. Udało się też zablokować 266 mln ryzykownych prób instalacji aplikacji oraz wprowadzono dodatkową warstwę ochrony, która zapobiegawczo blokuje możliwość wyłączenia Google Play Protect podczas połączeń telefonicznych.

Google w opublikowanym raporcie wspomina jeszcze o współpracy z deweloperami, co też jest kluczowe w dążeniu do zapewnienia użytkownikom wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Za sprawą podjętych działań łatwiejsze stało się tworzenie bezpieczniejszych aplikacji na Androida, a Play Integrity API pozwala skuteczniej wykrywać zagrożenia. Ponadto w Androidzie 16 programiści mogą chronić najbardziej prywatne informacje użytkowników, takie jak dane logowania do banku, za pomocą zaledwie jednej linijki kodu.

Owszem, Android nie stał się nagle twierdzą, której nie można zdobyć. Jednak użytkownicy są coraz lepiej chronieni i jak najbardziej można stwierdzić, że mamy do czynienia z bezpiecznym systemem operacyjnym. Pozostaje trzymać kciuki, że ten rok będzie równie owocny w tej kwestii.