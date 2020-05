Days of Play 2020 startuje już w poniedziałek! W promocji między innymi zestawy VR, PS Plus i wiele gier

Days of Play to już coroczne święto PlayStation, podczas którego fani konsoli Sony mogą liczyć na spore promocje na gry, same konsole, jak i akcesoria PlayStation. Co w tym roku przygotowało dla nas Sony i które z tegorocznych okazji prezentują się najlepiej?

Głównym daniem będą zestawy VR od Sony – pierwszy z nich (PlayStation VR Starter Pack) kosztować będzie zaledwie 899 zł, a jego bardziej rozbudowana wersja (PSVR Mega Pack) będzie tylko o 100 zł droższa. Niestety, nie znamy jeszcze zawartości obu zestawów.

Co prawda w sieci znaleźć można informacje, że Sony pracuje już nad kolejną generacją swoich gogli, ale nadal uważam, że zakup PS VR ma obecnie sporo sensu, tym bardziej, że jest duża szansa, że gogle te będą obsługiwane również przez PlayStation 5.

Jestem pewny, że wielu z Was skorzysta także ze specjalnej promocji na PlayStation Plus, którego cena z 240 zł spadnie do zaledwie 168 zł – za roczny abonament! Sam miałem rozważyć przedłużenie tej usługi o kolejny rok… dopóki nie zorientowałem się, że mam już PS Plusa wykupionego aż do połowy 2022 roku ;)

PlayStation nie zapomniało również o grach. Promocje znajdziemy zarówno w PS Store, jak i w sklepach stacjonarnych. Przewidziane są promocje na jeszcze pachnące świeżością pudełkowe Nioh 2 (199,99 zł), Death Stranding (119,99 zł), Marvel’s Spider-Man (79,99 zł) czy Days Gone (89,99 zł). Ofertami godnymi rozważenia są również gry z serii PlayLink w wyjątkowo atrakcyjnej cenie 39,99 zł.

Days of Play 2020 potrwa od 25 maja do 7 czerwca – lub do wyczerpania zapasów.

Moim subiektywnym zdaniem najlepiej ze wszystkich okazji prezentują się promocje na zestawy VR i sam zastanawiam się nad kupnem któregoś z nich. Ciekawie wyglądają również obniżki cen na nadal gorące Death Stranding, jak i Days Gone – w szczególności polecam tę drugą grę, a dlaczego? Tego możecie się dowiedzieć z mojej premierowej recenzji gry.

Planujecie coś kupić podczas nadchodzących Days of Play 2020?

Źródło: PlayStation Blog