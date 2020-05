Bierzcie moje pieniądze! Limitowane PlayStation 4 Pro z The Last of Us Part II wygląda świetnie

Już tylko 30 dni pozostało do najbardziej oczekiwanej przeze mnie gry tego roku — The Last of Us Part II. Gorącą już atmosferę przed premierą najnowszego dzieła Naughty Dog dodatkowo podkręca jeszcze PlayStation, prezentując specjalną wersję konsoli i kilku akcesoriów inspirowanych zbliżającą się grą!

Specjalne edycje PlayStation 4 to nic nowego — spójrzmy, chociażby na przepiękny model konsoli z okazji premiery Death Stranding. Jak można było się domyślić, The Last of Us Part II również dostanie swoją własną wersję konsoli.

Wybór padł oczywiście na wersje PlayStation 4 Pro, a nie Slim z racji tego, że The Last of Us Part II będzie mieć ulepszenia dla tej wersji konsoli. Projekt jest bardzo prosty, ale fani minimalizmu z pewnością docenią niewielką ingerencję w bryłę urządzenia, zdecydowano się tu tak naprawdę tylko na nadruk logo gry z przodu konsoli, a także wygrawerowanie tatuażu głównej bohaterki na górnej części PlayStation 4 Pro.

Specjalnie stylizowany jest również i DualShock 4 dołączony do zestawu. Na nim również znaleźć możemy logo The Last of Us Part II i tatuaż Ellie. Co warte odnotowania, pad będzie dostępny również oddzielnie w cenie 259,99 zł.

W pudełku znajdziemy konsolę, pada, fizyczny egzemplarz The Last of Us Part II, a także dodatkową cyfrową zawartość z gry. Zestaw ten trafi na rynek wraz z premierą The Last of Us Part II — czyli 19 czerwca 2020 roku w cenie 1849,99 złotych.

Oprócz samej konsoli i pada, Sony zaprezentowało również dwa inne akcesoria inspirowane najnowszym hitem Naughty Dog. Pierwszy z nich to bezprzewodowe słuchawki Limited Edition Gold Wireless Headset w cenie 379,99 złotych, a drugi to 2 TB dysk firmy Seagate. Mnie z tej dwójki dużo bardziej przypadł do gustu dysk. Kto wie może sobie taki sprawię, jeśli będzie dostępny w Polsce — na razie niestety nie ma informacji na ten temat w sieci.

Tak więc już nie tylko Xbox ma swoją własną limitowaną wersje konsoli inspirowaną nadchodzącym dużym tytułem. I pomimo tego, że Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition również niezwykle mi się podoba, to nie mogę ukryć, że minimalistyczny projekt PlayStation 4 Pro The Last of Us Part II Edition również bardzo przypadł mi do gustu.

A jak Wam podoba się ta wersja PlayStation 4? Dajcie znać w poniższej ankiecie.

Źródło: PlayStation Blog, YouTube, Facebook