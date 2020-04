Liczysz na premierę PS VR 2 w tym roku? Lepiej uzbrój się w cierpliwość

Mówi się, że wirtualna rzeczywistość to przyszłość gier komputerowych. Jeśli to prawda, to z przykrością muszę stwierdzić, że na razie to przyszłość bardzo odległa, głównie przez wysoką cenę takich zestawów, a także inne choroby „wieku dziecięcego” tego typu technologii. Czy PlayStation VR 2 pomogłoby w rozwoju tej gałęzi technologii? Najprawdopodobniej tak, jednak na nową generację wirtualnej rzeczywistości od Sony, przyjdzie nam zapewne jeszcze trochę poczekać…

Trudno powiedzieć, żeby PlayStation VR z miejsca zdobyło serca graczy, jednak z dostępnych na rynku konsumenckich gogli wirtualnej rzeczywistości to właśnie produkt Sony można chyba nazwać największym sukcesem. Jest to zasługa w głównej mierze dość niskiej ceny gogli (w przeciwieństwie do drogich konkurentów), jak i również całkiem bogatej biblioteki dobrych gier na tę platformę.

Niestety, PS VR jest nie tylko sporo tańszy od swoich konkurentów, ale i nieco gorszy, co widać w przede wszystkim zastosowanej w goglach niskiej rozdzielczości, jak i zacofanej technice śledzenia naszego ruchu. Dlatego sporo osób z wytęsknieniem spogląda na zapowiedzi kolejnej generacji PlayStation VR, które mogłoby naprawić wiele błędów i ułomności poprzednika.

Jak informuje Patrick O’Luanaigh, spec od technologii VR, a także dyrektor nDreams, na razie nie ma co wypatrywać rychłej zapowiedzi kolejnej generacji PlayStation VR, a już na pewno nie ma co liczyć, że w tym roku pojawi się ona na rynku. Za główny powód podaje on zbliżającą się wielkimi krokami premierę PlayStation 5, a to właśnie ona jest dla Sony priorytetem – co wydaje się całkiem sensowne.

Całkiem logicznym posunięciem jest to również z perspektywy konsumenta. Domyślam się, że mało kto zaraz po zakupie PlayStation 5, decydowałby się na kolejny spory wydatek w postaci drogich gogli wirtualnej rzeczywistości – ja na pewno nie.

O’Luanaigh dodaje też że samo PlayStation jest świadome wielu braków i uproszczeń PlayStation VR, przez co możemy się spodziewać, że kolejna generacja wirtualnej rzeczywistości od Sony będzie znacznie lepsza od swojego poprzednika.

Jeśli chodzi o mnie, to ja za projekt PlayStation VR trzymam kciuki i jeśli tylko PlayStation 5 będzie wspierać te gogle (a wszystko na to wskazuje), to zapewne kupie je już do swojej PS4, by później przenieść się wraz z nimi na nową generację konsol. Ja tam na PlayStation VR 2 mogę jeszcze poczekać.

A czy wy macie pierwszą generację PlayStation VR? Jaką macie opinię o tych goglach wirtualnej rzeczywistości?

Źródło: uploadvr.com

