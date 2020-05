Stało się – remaster Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 oficjalnie zapowiedziany

Skaterskie gry wideo nie miały ostatnio lekkiego życia. Po tragicznym Tony Hawk’s Pro Skater 5 fani chyba stracili wiarę w godny powrót serii gier sygnowanej nazwiskiem najsłynniejszego deskorolkarza na świecie. Nikt nie spodziewał się, że powróci ona na rynek w chyba najlepszej możliwej formie. Szykujcie się, bowiem Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 zadebiutuje już niedługo!

Na wirtualnej desce pojeździmy szybciej niż można się było spodziewać

Pierwsze części Pro Skater to chyba najbardziej ikoniczne gry wideo o wyczynowej jeździe na deskorolce. Fani tego sportu do dziś ciepło wspominają rozgrywkę i oddanie skaterskiego klimatu, a składanki utworów użyte w grach to do dziś jedne z najlepszych ścieżek dźwiękowych w historii wirtualnej rozrywki.

Nie powinno nikogo dziwić, że po ponad dwóch dekadach od premiery pierwszej części gry doczekaliśmy się zapowiedzi jej odświeżenia. Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 zadebiutuje już 4 września 2020 roku na platformach Epic Games Store, PlayStation 4 i Xbox One.

Gra została wyceniona na 40 dolarów w wersji standardowej. Osoby, które zdecydują się na zamówienie przedpremierowe otrzymają dostęp do wersji demo zawierającej poziom Warehouse. Pierwszy materiał z rozgrywki pojawił się na gamingowym kanale aktora Jacka Black i obejrzeć go możecie poniżej.

Spełnienie marzeń fanów serii

Za remaster odpowiedzialne będzie studio Viscarious Visions, które gracze mogą kojarzyć z fenomenalnego odświeżenia trylogii Crasha Bandicoota. Możemy więc mieć pewność, że projekt trafił w naprawdę dobre ręce.

Deweloperzy zapowiedzieli powrót kultowych trybów Create-A-Park i Create-A-Skater, które zostały odpowiednio unowocześnione tak, aby wpasować się w dzisiejsze standardy rynku gier wideo. Poza stworzeniem własnych awatarów będziemy mogli również wybrać jednego z prawdziwych, profesjonalnych zawodników, w tym samego Tony’ego, Rodney’a Mullena czy Steve’a Caballero.

Poza samą grą odświeżeniu uległa też ścieżka dźwiękowa, która tworzyła lwią część klimatu tytułów. Twórcy zapewniają, że wszystkie najlepsze elementy pierwowzorów zostaną przeniesione do gry tak, aby zachować ducha serii przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań.

Pozostaje nam tylko czekać na premierę i liczyć na to, że i ten remaster od Viscarious Visions okaże się sukcesem. Trzymam kciuki!

Źródło: informacja prasowa