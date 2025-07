Darmowy internet na wakacje za granicą

Jeden z popularnych operatorów w Polsce przygotował ofertę specjalną dla swoich klientów. W aplikacji można odebrać pakiet darmowych gigabajtów do wykorzystania w roamingu. W jaki sposób je zdobyć i jakie są zasady wykorzystania tych danych?

Darmowe gigabajty w roamingu

Wakacyjne wyjazdy to często czas rozłąki z rodziną i znajomymi. Ważne jest więc, aby mieć możliwość utrzymania kontaktu z najbliższymi. Doskonałym wyborem podczas zagranicznych wojaży będzie korzystanie z komunikatorów oraz mediów społecznościowych. Te jednak wymagają dostępu internetu, który nie wszędzie oferowany jest bez opłat. Stawiamy więc na roaming, choć jego cena czasami bywa wygórowana.

Jeden z operatorów ułatwia utrzymanie łączności ze znajomymi i proponuje teraz swoim klientom bonusowe gigabajty do wykorzystania w roamingu na terenie Unii Europejskiej (strefa 1A). Uczestnicy programu Magenta Moments mogą zdobyć 5 gigabajtów za darmo. Wszystko po to, aby mogli na bieżąco dzielić się wrażeniami i zdjęciami z podróży, korzystać z ulubionej nawigacji czy znaleźć w okolicy obiekty i restauracje warte odwiedzenia.

Jak odebrać darmowy internet za granicą w T-Mobile?

Aby zdobyć bezpłatne 5 gigabajtów w roamingu, uczestnicy programu Magenta Moments muszą otworzyć aplikację „Mój T-Mobile”, a następnie przejść do zakładki „Moments”. W sekcji konieczne jest odnalezienie odpowiedniej oferty, a następnie kliknięcie w przycisk „Chcę zrealizować teraz” i zatwierdzenie operacji poprzez kliknięcie w „Kupuję i płacę”.

Usługę można aktywować do 14 lipca 2025 roku, a pakiet jest dostępny przez 30 dni od jego aktywacji. Po upływie tego czasu niewykorzystane dane roamingowe przepadają. Oferta została skierowana do abonentów taryf T, Magenta Biznes Kontrakt Podstawowy lub Dodatkowy, Jump proFirma, abonentów Mix z taryfą Frii Mix oraz użytkowników na kartę z taryfą GO!.

Jak już wspomniałam wyżej – pakiet ten można wykorzystać wyłącznie w strefie 1A Unii Europejskiej, do której należą kraje i regiony, takie jak: Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan, Węgry, Włochy, Wyspy Kanaryjskie. Warto wspomnieć, że z pakietu nie skorzystacie m.in. w Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Mołdawii, Rosji, San Marino, Ukrainie czy Wielkiej Brytanii.

T-Mobile pochwaliło się też, że prowadzi intensywne prace nad rozwojem sieci 5G w paśmie C w Polsce. Liczba stacji bazowych sięga już niemalże 4 tysięcy.