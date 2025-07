Chcesz zdrowo gotować? Teraz z promocją Lidla możesz robić to taniej

Lidl przygotował promocję dla domowych kuchcików, którzy chcieliby przygotowywać zdrowsze posiłki. Ten sprzęt powinien to ułatwić, a teraz kupisz go taniej.

Przygotuj zdrowe posiłki z urządzeniami Lidla

Gotowanie zdrowych posiłków nie jest łatwe, ale mamy do dyspozycji naprawdę mnóstwo sprzętów, które mogą nam ten proces ułatwić. W ofercie Lidla znajdziemy wiele urządzeń, wspomagających domowych kuchcików. I tym razem wcale nie chodzi o robota kuchennego Lidlomix (Mounsieur Cuisine Smart). Teraz, dzięki nowej promocji, kupicie inne sprzęty nieco taniej.

Przygotowanie zdrowych posiłków ułatwi frytkownica beztłuszczowa. W Lidlu model Air Fryer MasterPRO (1350 W) o pojemności 4 litrów kupicie teraz za 169 złotych (60 złotych taniej). Sprzęt oferuje 8 automatycznych programów, LED-owy wyświetlacz z ekranem dotykowym, możliwość ustawienia czasu działania (od 1 do 60 minut) oraz temperatur w zakresie 80 do 200 stopni Celsjusza. Wymiary frytkownicy to około 25x25x26 centymetrów.

Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer, 1350 W Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer XL, 1700 W (źródło: Lidl)

Większe rodziny potrzebują większych posiłków. W takim przypadku lepiej sprawdzi się wersja XL o pojemności 8 litrów i mocy 1700 W. Cena tego urządzenia wynosi 299 złotych (50 złotych taniej). Wymiary frytkownicy XL to około 40×32,2×30,5 centymetra.

Oba modele zostały wyposażone w obudowę i uchwyt z systemem ochrony przed przegrzaniem. Urządzenia sprzedawane są zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych.

Frytkownice beztłuszczowe i co jeszcze?

Tanie frytkownice beztłuszczowe to jednak nie wszystko, co obecnie Lidl oferuje w niższych cenach. Niemiecka sieć handlowa przygotowała też inne propozycje sprzętów i akcesoriów, ułatwiających codzienne gotowanie. Lista obejmuje m.in. maszynkę do mielenia Silvercrest 400 W za 159 złotych (40 złotych taniej) czy opiekacz 3w1 z wymiennymi wkładami Silvercrest 750 W za 79 złotych (20 złotych taniej).

W ofercie taniej znajdziecie również patelnie, garnki, szklanki, kubki termiczne, kawiarki, formy i pojemniki na wypieki, a także szklane formy Pyrex odporne na niskie i wysokie temperatury w zakresie od -40 do 350 stopni Celsjusza.