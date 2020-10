Odbierz darmowy pakiet 4 GB internetu od Orange

Nie ma to jak bezpłatny internet rozdawany przez operatorów sieci komórkowych. Tym razem darmowe 4 GB możemy dostać od Orange.

4 GB internetu za darmo w Orange

Paczki internetowe wiecznie małe. Orange to rozumie, więc już od długiego czasu prowadzi akcję, w której za każdą wygrany mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej, sprawia swoim klientom prezent w postaci dodatkowego pakietu danych do aktywacji. Ostatnio w ten sposób można było „wyrwać” aż 14 GB.

Wczoraj polska reprezentacja pokonała Bośnię i Hercegowinę 3:0, zatem „należą się” nam darmowe gigabajty. Orange postanowiło, że uczci także fakt, że Polacy są obecnie liderami w swojej grupie, więc do bonusu za gole, dorzuci jeszcze 1 GB. W ten sposób klienci Pomarańczowych mogą otrzymać 4 GB internetu.

Jak aktywować pakiet?

Żeby 4 GB zostało przypisane do naszego konta, należy wystarczy wysłać SMS-a o treści LIDER pod numer 233 (opłata za SMS-a zgodna z cennikiem aktualnego planu taryfowego, max 0,20 zł).

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Jest też inna opcja aktywacji, jeśli jesteśmy użytkownikami Orange Flex. Wtedy w aplikacji, w zakładce Kody promocyjne wystarczy wpisać kod LIDER.

Z dodatkowych gigabajtów skorzystamy wyłącznie na terenie Polski – nie powiększają one pakietu danych roamingowych. Na jednym numerze można aktywować tylko jeden pakiet GB. Nie mamy na to zbyt dużo czasu. Orange dało na to tylko 24 godziny od momentu publikacji posta na swoim facebookowym fanpage’u, więc lepiej wyrobić się z wysłaniem kodu do dzisiaj, do późnego wieczora.