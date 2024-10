Dokumenty Google otrzymały funkcję, która ułatwi pracę z plikami

Technologiczny gigant dodaje nową funkcję do narzędzia Dokumenty Google. Użytkownicy ucieszą się, że wreszcie mogą zrobić porządek w swoich plikach tekstowych.

Dokumenty Google – co nowego?

Dokumenty Google to jedno z popularnych narzędzi biurowych, które działają w ramach Google Workspace. Program dostępny jest za darmo, zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i aplikacji na urządzenia mobilne.

Dokumenty Google to wygodny edytor tekstu, umożliwiający szybkie tworzenie plików. Można w nich zastosować różnorodne czcionki, dostosować ich rozmiary czy wygodnie podzielić obszerny plik na rozdziały. Narzędzie jest świetnym rozwiązaniem dla grup – z danego pliku może korzystać wiele osób w jednym czasie. Zmiany wprowadzane przez współpracowników można na bieżąco śledzić, a za pomocą komentarzy dzielić się własną opinią na dany temat.

W marcu 2024 roku Google Docs zostało nieco odświeżone. Użytkownicy otrzymali dostęp do podglądu wszystkich komentarzy dodanych do konkretnego pliku. Poza tym technologiczny gigant dał możliwość zwinięcia sekcji przesłanych uwag do wygodnej belki, która nie przeszkadza w zapoznawaniu się z treścią pliku. Teraz Google ponownie aktualizuje przydatne narzędzie i rozszerza jego funkcjonalność o nowy sposób organizacji dokumentu.

Nowe zakładki w funkcjach Dokumentów

Dokumenty Google obsługują nowe zakładki, aby interesujące Cię treści w pliku znaleźć dużo szybciej. Czytelnicy będą mogli łatwiej poruszać się po tekście, którego nie znają i skupić się na określonym fragmencie. Dokument może zostać podzielony na umowne, krótsze i prostsze w odbiorze sekcje według potrzeb danego użytkownika.

Google podaje kilka praktycznych zastosowań dla menedżerów, liderów danej grupy pracowników czy kierowników zespołu lub projektu. Przykładowo lider może podzielić tekst na sekcje dedykowane dla wybranego działu, branży lub regionu.

Każda opracowana zakładka może zostać podzielona na podzakładki, aby dokument miał jeszcze więcej warstw i strukturę, która pozwoli na łatwiejszą nawigację w poszczególnych częściach pliku. Poza nazwą, którą nadaje użytkownik, można zastosować także emoji zamiast domyślnej ikony dla artykułu.

W jaki sposób korzystać z zakładek w Google Dosc?

Wystarczy, że przejdziesz do narzędzia Dokumenty Google i uruchomisz panel nawigacji. Możesz to zrobić, klikając na okrągłą ikonę (z trzema kropkami i trzema paseczkami), widoczną w lewym górnym rogu pliku. Panel rozwinie się i uwidoczni wszystkie rozdziały oraz dodane wcześniej zakładki.

Aby dodać kolejną zakładkę, należy kliknąć w znaczek plusa wyświetlony w nawigacji. Dzięki temu automatycznie zostanie dodana nowa karta. Klikając w trzy kropki możesz ją zmodyfikować – zmienić nazwę i emotikon, a także ją powielić (duplikować). Przytrzymując utworzoną zakładkę, możesz dowolnie ją przesuwać w górę lub w dół pliku.