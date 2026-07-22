Ten czytnik e-booków zaskoczy Cię… rozmiarem

Na rynku zadebiutował nowy czytnik e-booków, która zaskoczy wiele osób. Rozmiar nie jest najważniejszy, a ten sprzęt może być tego dowodem.

Czytnik e-booków, który zmieści się w Twojej kieszeni

Producent Xteink, znany z tworzenia miniaturowych czytników e-booków, wypuścił na rynek nowy model sprzętu. X4 Pro to kolejna kompaktowa odsłona czytnika książek, która zmieści się w dłoni.

Xteink X4 Pro został wyposażony w ekran E Ink o przekątnej 4,26 cala i rozdzielczości 800 x 480 pikseli, a jego wymiary to 111 x 69 x 5,95 milimetrów. Nowy sprzęt oferuje regulowaną jasność i ciepłe lub zimne światło, dzięki czemu użytkownik może samodzielnie dobrać jasność i temperaturę barwową podświetlenia w zależności od indywidualnych potrzeb czy aktualnych warunków oświetleniowych.

Xteink X4 Pro (źródło: Xteink)

W przeciwieństwie do poprzedników, X4 Pro oferuje sterowanie dotykiem, a nie tylko możliwość przewijania stron za pomocą przycisków umieszczonych na bokach obudowy. W najnowszym modelu producent zdecydował się też na zainstalowanie przycisku na przodzie, który po dotknięciu przenosi użytkownika do ekranu głównego. Ciekawym elementem są też magnesy umieszczone na tylnym panelu urządzenia, dzięki czemu czytnik e-booków można przypiąć do kompatybilnego smartfona.

Xteink X4 Pro (źródło: Xteink)

Miniaturowy czytnik e-booków Xteink X4 Pro – specyfikacja, dostępność i cena

Producent deklaruje, że Xteink X4 Pro wyposażono akumulator o pojemności 1100 mAh ładowany za pomocą złącza Pogo pin. Ponadto sprzęt oferuje pamięć 16 GB rozszerzalną do 256 GB (w zestawie znajduje się karta microSD 16 GB). Urządzenie obsługuje formaty TXT, EPUB, MOBI, PDF, JPG i PNG. Nowy, niewielki czytnik e-booków łączy się z siecią Wi-Fi 2,4 GHz i może korzystać z Bluetooth, a także jest kompatybilny z aplikacją i XT-Cloud.

Xteink X4 Pro (źródło: Xteink)

Jeśli chodzi o oprogramowanie, to Xteink deklaruje, że system operacyjny jest czysty i nie nakłada ograniczeń na deweloperów, dzięki czemu możliwe jest tworzenie i instalowanie własnych aplikacji.

Miniaturowy czytnik Xteink X4 Pro możesz już zamówić bezpośrednio ze strony producenta i z dostawą do Polski. Urządzenie sprzedawane jest za 88,95 euro (~ 385 złotych). Warto podkreślić, że sprzęt obsługuje język polski.

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