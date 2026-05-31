Jaki czytnik e-booków? Ranking 2026:

Dla wielu osób tradycyjne książki są niemożliwe do zastąpienia. Czytniki e-booków jednak również mają zalety, obok których trudno przejść obojętnie. Jeśli więc rozglądasz się właśnie za takim urządzeniem, aktualny ranking czytników e-booków może pomóc odnaleźć idealny model dla Ciebie – niezależnie od tego, jaki masz budżet i czego konkretnie oczekujesz.

Najlepszy czytnik e-booków, czyli… jaki?

Dobry czytnik e-booków to urządzenie, dzięki któremu jesteś w stanie czerpać pełną przyjemność z lektury. Musi zatem mieć wyświetlacz E Ink o wysokiej rozdzielczości. Panele tego typu są przyjazne dla oczu niczym papier – w przeciwieństwie do ekranów LCD czy OLED, nawet tych, w jakie wyposażane są najlepsze tablety na rynku.

To między innymi dlatego właśnie stanowią lepsze rozwiązanie dla miłośników książek niż tradycyjne tablety czy smartfony. Są też zdecydowanie mniej energożerne, dzięki czemu najlepsze czytniki e-booków działają nawet 4, 8 albo i 12 tygodni na jednym ładowaniu.

Na rynku dominują modele z czarno-białymi wyświetlaczami, ale coraz popularniejsze są też kolorowe czytniki e-booków. Takimi urządzeniami zainteresować mogą się przede wszystkim miłośnicy mangi i komiksów, ale też osoby, które na czytniku chcą przeglądać podręczniki i poradniki z wykresami i innymi barwnymi elementami. W rankingu znajdziesz i takie, i takie modele.

Standardem są antyrefleksyjne ekrany z doświetleniem. Dzięki temu możliwe jest komfortowe oddawanie się lekturze także w pełnym słońcu lub po ciemku. Doświetlenie coraz częściej jest regulowane (zarówno jeśli chodzi o jasność, jak i temperaturę barwową), co pozwala dostosować je do własnych preferencji.

Ekran to najważniejszy element czytnika e-booków, ale nie tylko on świadczy o jakości sprzętu. Dobre urządzenie tego typu w 2026 roku powinno działać płynnie i mieć sporo pamięci na pliki. Musi też obsługiwać popularne formaty e-booków, a do tego coraz częściej oferuje także kompatybilność z audiobookami (których można słuchać na wbudowanych głośnikach lub podłączonych do urządzenia słuchawkach).

Funkcjonalność współczesnych czytników e-booków poprawiają jeszcze narzędzia, takie jak zamiana tekstu na mowę, słownik, zakładki czy notatki (niektóre modele mają nawet rysik ułatwiający ich robienie). Urządzenia łączą się też z internetem, co pozwala korzystać z zasobów cyfrowych bibliotek i księgarń (takich jak Legimi, Empik Go czy Storytel) oraz dysków w chmurze (np. Dropbox).

W tym rankingu znajdziesz 10 polecanych modeli w cenach od nieco ponad 500 do blisko 2000 złotych i w rozmiarach od 6 do 10 cali. Oto zestawienie…

Jaki czytnik e-booków? Ranking 2026:

PocketBook Verse – najlepszy tani czytnik e-booków

– najlepszy tani czytnik e-booków PocketBook Verse Pro – wyśmienity czytnik z obsługą audiobooków

– wyśmienity czytnik z obsługą audiobooków Kobo Clara Colour – kolorowy czytnik e-booków w dobrej cenie

– kolorowy czytnik e-booków w dobrej cenie PocketBook Era – wyjątkowo wszechstronny czytnik e-booków

– wyjątkowo wszechstronny czytnik e-booków Amazon Kindle Paperwhite – klasyka w najlepszym wydaniu

– klasyka w najlepszym wydaniu Onyx Boox Go Color (Gen II) – czytnik i notatnik w jednym

– czytnik i notatnik w jednym InkBook Focus Plus – świetny czytnik o przekątnej 8 cali

– świetny czytnik o przekątnej 8 cali PocketBook InkPad Color 3 – niezły czytnik z kolorowym ekranem

– niezły czytnik z kolorowym ekranem Pocketbook InkPad One – 10 cali za nieduże pieniądze

– 10 cali za nieduże pieniądze Onyx Boox Note Air 4 C – najlepszy czytnik do komiksów i mangi

Myślę, że można od razu przejść do konkretów, a więc zaczynajmy!

Ranking czytników e-booków

Jeśli dysponujesz budżetem w okolicach 500 złotych, to moim zdaniem trudno będzie Ci lepiej wydać te pieniądze niż na jeden z modeli tworzących rodzinę PocketBook Verse. Absolutnie podstawowym jest PocketBook Verse Lite wyposażony w 6-calowy ekran E Ink Carta z doświetleniem i 8 GB pamięci na książki, a do tego cechujący się długą listą obsługiwanych formatów. Osobiście jednak radziłbym w miarę możliwości dołożyć kilka dyszek i kupić…

PocketBook Verse – najlepszy tani czytnik e-booków

Bazowy model spod znaku PocketBook Verse to zaskakująco dobry jak na tak tani czytnik e-booków. Ma 6-calowy wyświetlacz E Ink Carta z doświetleniem typu SMARTlight – lepszym niż w wariancie Lite, ponieważ oferującym nie tylko regulację jasności, ale i temperatury barwowej, a przez to przyjaznym dla oczu o każdej porze dnia i nocy.

Obsługuje większość popularnych formatów e-booków (w tym PDF, EPUB, DJVU, FB2 i DOCX), a jeśli 8 GB wbudowanej pamięci Ci nie wystarczy, możesz jeszcze poratować się kartą pamięci (o pojemności maksymalnie 128 GB). Dodatkowo urządzenie jest w pełni kompatybilne z usługami Legimi i Empik Go, jeśli wolisz abonamenty.

PocektBook Verse (fot. PocketBook/Media Expert)

Interfejs jest przyjazny, a poza sterowaniem dotykowym masz do dyspozycji jeszcze fizyczne przyciski. Całość działa płynnie, a do tego długo, dzięki akumulatorowi o pojemności 1500 mAh. Sam czytnik jest w dodatku poręczny i lekki (waży bowiem niewiele ponad 180 g).

Najważniejsze cechy czytnika PocketBook Verse:

ekran: E Ink Carta, monochromatyczny, 6 cali, 1024×758 pikseli (212 ppi),

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 8 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / nie,

głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie,

akumulator: 1500 mAh,

obsługiwane formaty e-booków: ACSM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TCR, TXT,

obsługiwane formaty obrazów: JPEG, PNG, BMP, TIFF,

obsługiwane formaty audiobooków: -,

cyfrowe księgarnie: BookStore, Empik Go, Legimi,

pyło-/wodoodporność: brak,

wymiary: 156 × 108 × 7,6 mm,

waga: 182 g,

cena i dostępność:

PocketBook Verse Pro – wyśmienity czytnik z obsługą audiobooków

Czytnik PocketBook Verse Pro – jak sama nazwa wskazuje – jest kierowany do osób o nieco większych wymaganiach. Również dysponuje 6-calowym wyświetlaczem, ale o wyższej rozdzielczości, dzięki czemu tekst na ekranie jest ostrzejszy. Nie zabrakło przy tym doświetlenia SMARTlight, więc odpowiedni komfort jest zachowany.

Najważniejszą korzyścią jest jednak co innego. Otóż model ten pozwala nie tylko czytać książki, ale też ich słuchać. Obsługuje audiobooki w takich formatach jak MP3 czy OGG i umożliwia ich odtwarzanie albo przez Bluetooth, albo przez adapter USB-C (którego jednak nie ma w zestawie). Aby pomieścić więcej plików, ma dwa razy więcej pamięci (16 GB), ale nie został wyposażony w czytnik kart microSD.

PocektBook Verse Pro (fot. PocketBook/Media Expert)

Samo urządzenie jest równie poręczne i niewiele cięższe od modelu bazowego. Jego konstrukcja wyróżnia się jednak tym, że cechuje się wodoszczelnością w klasie IPX8. Z powodzeniem możesz więc korzystać z niego także w wannie, na basenie czy na plaży – zachlapania, a nawet przypadkowe zanurzenia nie robią na nim większego wrażenia.

Najważniejsze cechy czytnika PocketBook Verse Pro:

ekran: E Ink Carta, monochromatyczny, 6 cali, 1448×1072 pikseli (300 ppi),

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 16 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie (tylko USB-C),

akumulator: 1500 mAh,

obsługiwane formaty e-booków: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TCR, TXT,

obsługiwane formaty obrazów: JPEG, PNG, BMP, TIFF,

obsługiwane formaty audiobooków: M4A, M4B, MP3, OGG,

cyfrowe księgarnie: BookStore, Empik Go, Legimi,

pyło-/wodoodporność: IPX8,

wymiary: 156 × 108 × 7,6 mm,

waga: 186 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? PocketBook Verse Pro ok. 680 zł Allegro Komputronik Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Na rynku dostępny jest także model PocketBook Verse Pro Color, którego specyfikacja jest bardzo podobna, ale – zgodnie z nazwą – potrafi on wyświetlać obraz w kolorze, a nie tylko w odcieniach szarości. Stanowi całkiem niezły wybór w swojej klasie, choć osobiście skusiłbym się raczej na…

Kobo Clara Colour – kolorowy czytnik e-booków w dobrej cenie

Czytniki e-booków z kolorowymi ekranami zyskują coraz większą popularność, ponieważ dla wielu osób mogą być bardziej praktyczne – szczególnie gdy są wykorzystywane nie tylko do czytania książek, ale też przeglądania albumów, podręczników czy komiksów. Kobo Clara Colour jest świetną opcją, jeśli potrzebujesz właśnie czegoś takiego, a nie chcesz wydawać fortuny.

Urządzenie jest wyposażone w 6-calowy ekran E Ink Kaleido 3 wyświetlający 4096 kolorów i wzbogacony o doświetlenie z regulacją jasności i temperatury barwowej (ComfortLight Pro). Cechuje się pełną wodoszczelnością (wytrzyma nawet godzinę na głębokości 2 metrów) i oferuje ponad miesiąc działania (przy 30 minutach lektury dziennie).

Kobo Clara Colour (fot. Rakuten)

Do Twojej dyspozycji oddaje 16 GB pamięci masowej i obsługuje większość popularnych formatów e-booków. Umożliwia także odtwarzanie audiobooków (choć tylko w usłudze Kobo i jedynie przez Bluetooth). Dla części osób sporym minusem może być brak wsparcia dla Legimi i Empik Go – w tym kontekście przewagę ma PocketBook Verse Pro Color, ale propozycja Kobo oferuje lepsze kolory i płynniejsze działanie.

Najważniejsze cechy czytnika Kobo Clara Colour:

ekran: E Ink Kaleido 3, kolorowy, 6 cali, 1448×1072 pikseli (300 ppi),

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 16 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie (tylko USB-C),

akumulator: 1500 mAh,

obsługiwane formaty e-booków: CBR, CBZ, EPUB, FLEPUB, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT,

obsługiwane formaty obrazów: JPEG, PNG, BMP, TIFF, GIF,

obsługiwane formaty audiobooków: tylko w usłudze Kobo,

cyfrowe księgarnie: Kobo,

pyło-/wodoodporność: IPX8,

wymiary: 160 × 112 × 9,2 mm,

waga: 174 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Kobo Clara Colour ok. 750 zł Allegro Komputronik Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

PocketBook Era – wyjątkowo wszechstronny czytnik e-booków

PocketBook Era to czytnik, który na rynku jest dostępny już od ładnych paru lat. Mimo to pozostaje w mojej opinii jedną z najlepszych opcji dla osób, którym marzy się wszechstronny i stosunkowo niedrogi 7-calowiec. Bo właśnie – model ten wyróżnia się nieco większym ekranem, na czym może i nieznacznie cierpi mobilność, ale dużo zyskuje komfort codziennego korzystania.

Sam wyświetlacz cechuje się wysoką ostrością i dysponuje doświetleniem SMARTlight, pozwalającym oddawać się lekturze zawsze i wszędzie. Pozytywnie na komfort wpływa również szybkie działanie, a akumulator o pojemności 1700 mAh sprawia, że urządzenie nie wymaga częstego ładowania.

PocketBook Era (fot. PocketBook/Media Expert)

Jak to u tego producenta, można również liczyć na pełną kompatybilność z usługami Legimi i Empik Go oraz wszystkimi popularnymi formatami e-booków. Nie zabrakło też obsługi audiobooków, których można słuchać na wbudowanym głośniku albo na sprzęcie podłączonym przez Bluetooth lub USB-C (w zestawie znajdziesz nawet adapter mini jack). Całość uzupełnia wodoszczelna konstrukcja (w klasie IPX8).

Najważniejsze cechy czytnika PocketBook Era:

ekran: E Ink Carta, monochromatyczny, 7 cali, 1680×1264 piksele (300 ppi),

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 16 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: tak (mono) / nie (tylko USB-C),

akumulator: 1700 mAh,

obsługiwane formaty e-booków: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT,

obsługiwane formaty obrazów: JPEG, PNG, BMP, TIFF,

obsługiwane formaty audiobooków: M4A, M4B, MP3, OGG,

cyfrowe księgarnie: Empik Go, Legimi,

pyło-/wodoodporność: IPX8,

wymiary: 155 × 134,3 × 7,8 mm,

waga: 228 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? PocketBook Era ok. 850 zł Allegro Komputronik Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Wspomnę jeszcze, że czytnik występuje też w wersji z kolorowym ekranem – PocketBook Era Color kosztuje niespełna 1000 złotych i poza wyświetlaczem dostosowanym do komiksów czy podręczników oferuje również płynniejsze działanie. Jest to ciekawa opcja, zdecydowanie warta rozważenia. Tymczasem jednak wróćmy do głównego rankingu…

Amazon Kindle Paperwhite – klasyka w najlepszym wydaniu

W rankingu, takim jak ten, nie mogło też zabraknąć absolutnej klasyki, czyli reprezentanta rodziny Kindle. Gdybym miał dziś kupić właśnie taki sprzęt, to zdecydowanie postawiłbym na (kosztujący około 1000 złotych) model Amazon Kindle Paperwhite z dopiskiem Signature Edition.

Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jest to solidny sprzęt, z którego korzysta się z przyjemnością. Jedną z jego najmocniejszych stron jest 7-calowy wyświetlacz. Cechuje go wysoka rozdzielczość, antyrefleksyjna powłoka i pierwszoligowe podświetlenie o regulowanej barwie.

Czytnik Kindle Paperwhite (fot. Amazon)

Podzespoły zapewniające absolutnie płynne działanie skrywa w smukłej i poręcznej konstrukcji, na której ani zachlapania, ani kąpiel w wodzie nie robią większego wrażenia. Niezaprzeczalnym plusem jest też akumulator zapewniający do 12 tygodni działania i – co w czytnikach zdarza się rzadko – obsługujący ładowanie bezprzewodowe. I tylko szkoda, że lista obsługiwanych formatów nie jest nieco dłuższa, w menu zaś brakuje języka polskiego.

Najważniejsze cechy czytnika Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition:

ekran: E Ink Carta, monochromatyczny, 7 cali, 1680×1264 piksele (300 ppi),

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 32 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie (tylko USB-C),

akumulator: b/d,

obsługiwane formaty e-booków: AZW, AZW3, DOC, DOCX, HTML, MOBI, PDF, PRC,

obsługiwane formaty obrazów: JPEG, PNG, BMP, GIF,

obsługiwane formaty audiobooków: AAX,

cyfrowe księgarnie: Kindle, Legimi (w ograniczonym zakresie),

pyło-/wodoodporność: IPX8,

wymiary: 176,7 × 127,5 × 7,8 mm,

waga: 214 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition ok. 950 zł Allegro Media Expert Morele Zawiera linki afiliacyjne.

Oprócz wersji z dopiskiem Signature Edition dostępny jest również podstawowy model Amazon Kindle Paperwhite. Ma mniej pamięci (16 GB), nie oferuje ładowania bezprzewodowego i nie ma czujnika światła odpowiedzialnego za automatyczną regulację jasności. Poza tymi detalami cechuje się bliźniaczą specyfikacją, a zarazem wyraźnie niższą ceną.

Onyx Boox Go Color (Gen II) – czytnik i notatnik w jednym

Wraz z modelem Onyx Boox Go Color (Gen II) przekraczamy psychologiczną barierę 1000 złotych i równocześnie przechodzimy do urządzeń kierowanych do użytkowników o bardziej sprecyzowanych wymaganiach. Ten konkretny model przypadnie do gustu osobom, które chcą nie tylko czytać, ale i notować.

Urządzenie ma 7-calowy ekran E Ink Kaleido 3, który wyświetla obraz w czerni i bieli, ale też w kolorze. W obu trybach oferuje wysoką jakość i czytelność, a cały system działa w dodatku bardzo płynnie. Warto się przy nim na moment zatrzymać, ponieważ jest to Android – dzięki temu zyskujesz dostęp do najrozmaitszych aplikacji (nie tylko Kindle czy Legimi, ale też Gmail czy Chrome). Na bardzo wysokim poziomie stoi również kompatybilność z popularnymi formatami e-booków i audiobooków.

Onyx Boox Go Color (Gen II) (fot. Onyx Boox)

W kontekście oprogramowania dla części użytkowników kluczowa może być informacja o rozbudowanej aplikacji do tworzenia notatek. Urządzenie jest więc nie tylko cyfrową książką, ale i zeszytem. Spora ilość pamięci (64 GB), wbudowane głośniki i pojemny akumulator to kolejne atuty.

Najważniejsze cechy czytnika Onyx Boox Go Color (Gen II):

ekran: E Ink Kaleido 3, kolorowy, 7 cali, 1680×1264 piksele (300 ppi),

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 64 GB (+ czytnik kart pamięci),

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: tak / nie (tylko USB-C),

akumulator: 2300 mAh,

obsługiwane formaty e-booków: AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT,

obsługiwane formaty obrazów: JPG, PNG, BMP, TIFF,

obsługiwane formaty audiobooków: MP3, WAV,

cyfrowe księgarnie: Audioteka, Empik Go, Kindle, Legimi, Storytel i inne,

pyło-/wodoodporność: brak,

wymiary: 156 × 137 × 6,4 mm,

waga: 195 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Onyx Boox Go Color (Gen II) ok. 1100 zł Allegro Komputronik Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

InkBook Focus Plus – świetny czytnik o przekątnej 8 cali

Kolejna propozycja kierowana jest do osób, które potrzebują jeszcze większego ekranu. InkBook Focus Plus został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 8 cali (a właściwie 7,8 cala), dzięki czemu zapewnia bardziej komfortowe warunki do przeglądania podręczników, czasopism i innych publikacji wielkoformatowych. Obsługuje wiele popularnych formatów i aplikacji – dzięki kompatybilności z Androidem.

System działa płynnie i zapewnia dostęp do rozmaitych opcji pozwalających na dostosowanie urządzenia do własnych preferencji, pozostając przy tym prosty i intuicyjny w obsłudze. Ekran zaś cechuje się wysoką ostrością i zgodnie z obowiązującymi standardami oferuje regulację jasności i barwy.

InkBook Focus Plus (fot. InkBook)

Oczywiście ze względu na nieco większy ekran całe urządzenie również jest nieco mniej poręczne, choć nadal zasługuje na to, by nazwać go sprzyjającym mobilności. Wreszcie, last but not least, InkBook to polska marka – jeśli ma to dla Ciebie znaczenie.

Najważniejsze cechy czytnika InkBook Focus Plus:

ekran: E Ink Carta, monochromatyczny, 7,8 cala, 1872×1404 piksele (300 ppi),

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 32 GB (+ czytnik kart pamięci),

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie (tylko USB-C),

akumulator: 2900 mAh,

obsługiwane formaty e-booków: AZW3, CBZ, DOC, DOCX, EPUB, FB2, MOBI, PDF, RTF, TXT,

obsługiwane formaty obrazów: -,

obsługiwane formaty audiobooków: MP3,

cyfrowe księgarnie: Empik Go, Kindle, Legimi, Publio, Storytel, Wattpad i inne,

pyło-/wodoodporność: brak,

wymiary: 192 × 140 × 9 mm,

waga: 251 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? InkBook Focus Plus ok. 1200 zł Allegro Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

To kolejny czytnik, który ma też swoją kolorową odsłonę. Nazywa się InkBook Focus Color i poza tą jedną cechą (no i ceną, rzecz jasna) w zasadzie niczym innym się nie różni. Nie jest to zły wybór, ale moim zdaniem lepszą opcją jest – cechujący się zbliżoną charakterystyką – model konkurencji, mianowicie…

PocketBook InkPad Color 3 – niezły czytnik z kolorowym ekranem

PocketBook InkPad Color 3 ma 7,8-calowy wyświetlacz E Ink Kaleido 3, oferujący niezbyt intensywne, delikatne i przyjazne dla oczu kolory. Zapewnia dzięki temu wyśmienite warunki do oglądania albumów, podręczników czy komiksów. Można się oddawać lekturze o każdej porze, dzięki regulowanemu doświetleniu SMARTlight.

Urządzenie cechuje się bardzo płynnym działaniem, a do tego oferuje szerokie możliwości. Obsługuje większość popularnych formatów i radzi sobie także z aplikacjami, takimi jak Legimi czy Empik Go. Poza e-bookami pozwala na odtwarzanie audiobooków – zarówno na wbudowanym głośniku, jak i podłączonych słuchawkach.

fot. PocketBook

Pomimo dużego rozmiaru ekranu czytnik jest całkiem poręczny, a przy tym cechuje się wodoszczelnością w klasie IPX8. Wszystko to razem składa się na naprawdę niezłe urządzenie o uniwersalnej charakterystyce – wielu osobom przypadnie do gustu.

Najważniejsze cechy czytnika PocketBook InkPad Color 3:

ekran: E Ink Kaleido 3, kolorowy, 7,8 cala, 1872×1404 piksele (300 ppi),

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 32 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: tak / nie (tylko USB-C),

akumulator: 2900 mAh,

obsługiwane formaty e-booków: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT,

obsługiwane formaty obrazów: JPEG, BMP, PNG, TIFF,

obsługiwane formaty audiobooków: M4A, M4B, MP3, OGG,

cyfrowe księgarnie: BookStore, Empik Go, Legimi,

pyło-/wodoodporność: IPX8,

wymiary: 189,5 × 134 × 7,95 mm,

waga: 267 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? PocketBook InkPad Color 3 ok. 1300 zł Allegro Komputronik Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Pocketbook InkPad One – 10 cali za nieduże pieniądze

Jeśli nawet 8 cali to dla Ciebie za mało, koniecznie skieruj wzrok na model PocketBook InkPad One. Został on wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 10 cali, a więc rozmiarem jest zbliżony do kartki A5. To całkiem fajna tafla, choć producent nieco zaoszczędził i rozdzielczość jest niższa niż u konkurencji (na co dzień niekoniecznie będzie to przeszkadzać, choć tekst może nie być tak ostry, jak by się tego chciało).

Jak to u tego producenta możesz też oczekiwać pełnej kompatybilności z najpopularniejszymi formatami e-booków i audiobooków oraz aplikacjami. Po stronie plusów należy też zapisać doświetlenie ekranu z regulacją barwy, płynne działanie systemu oraz długi czas pracy.

PocketBook InkPad One (źródło: PocketBook/Media Expert)

Chociaż ma aż 10 cali, waży jedynie 400 g i ma 5 mm grubości. Nadal więc można go nazwać całkiem mobilnym. Z powodzeniem zabierzesz go ze sobą do biura czy na uczelnię (szczególnie że dysponuje również oprogramowaniem do notowania).

Najważniejsze cechy czytnika PocketBook InkPad One:

ekran: E Ink Mobius, monochromatyczny, 10,3 cala, 1872×1404 piksele (226 ppi),

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 32 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie (tylko USB-C),

akumulator: 3700 mAh,

obsługiwane formaty e-booków: ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT,

obsługiwane formaty obrazów: JPEG, BMP, PNG, TIFF,

obsługiwane formaty audiobooków: M4A, M4B, MP3, OGG,

cyfrowe księgarnie: BookStore, Empik Go, Legimi,

pyło-/wodoodporność: brak,

wymiary: 244 × 173 × 5 mm,

waga: 400 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? PocketBook InkPad One ok. 1300 zł Allegro Komputronik Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Onyx Boox Note Air 4 C – najlepszy czytnik do komiksów i mangi

Ranking wieńczy model Onyx Boox Note Air 4 C. Podobnie jak wyżej opisywany PocketBook ma ekran o przekątnej 10,3 cala, jednak wyświetla on nie tylko odcienie szarości, ale też kolory. Naturalnie, oferuje też wysoką rozdzielczość i praktyczne podświetlenie. Dzięki temu jest idealny do czytania komiksów i mangi, jak również podręczników i albumów.

Poza byciem czytnikiem e-booków może także pełnić funkcję cyfrowego notatnika. W zestawie znajduje się rysik, a system pełny jest narzędzi, pozwalających zrobić z niego dobry użytek. Nie zabrakło też – rzecz jasna – obsługi plików dźwiękowych.

Onyx Boox Note Air 4 C (Źródło: Onyx)

Skoro już przy systemie jesteśmy, urządzenie działa w oparciu o Androida (co oznacza dostęp do najrozmaitszych aplikacji). Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm wespół z 6 GB pamięci operacyjnej zapewnia jego płynne i bezproblemowe działanie. Dopełnieniem całości jest niemała przestrzeń na pliki – do dyspozycji mamy mianowicie 64 GB.

Najważniejsze cechy czytnika Onyx Boox Note Air 4 C:

ekran: E Ink Kaleido 3, kolorowy, 10,3 cala, 2480×1860 piksele (300 ppi),

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 64 GB (+ czytnik kart pamięci),

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: tak (stereo) / nie (tylko USB-C),

akumulator: 3700 mAh,

obsługiwane formaty e-booków: AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT,

obsługiwane formaty obrazów: JPEG, BMP, PNG, TIFF,

obsługiwane formaty audiobooków: MP3, WAV,

cyfrowe księgarnie: Audioteka, Empik Go, Kindle, Legimi, Storytel i inne,

pyło-/wodoodporność: brak,

wymiary: 226 × 193 × 5,8 mm,

waga: 420 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Onyx Boox Note Air 4 C ok. 1900 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Do sprzedaży trafił już też bezpośredni następca wyżej opisanego modelu: Onyx Boox Note Air 5 C nie przynosi żadnych rewolucyjnych zmian, ale oferuje nieco wyższą jakość obrazu i ma nowszy system operacyjny. Jak najbardziej warto rozważyć jego zakup (choć wiąże się z nieco większym wydatkiem).

To jaki czytnik e-booków wybrać?

Jak więc widzisz, wybór jest naprawdę spory i ostatecznie odpowiedź na wyżej zadane pytanie zależy od tego, czego oczekujesz. Kindle i Kobo stanowią klasę same w sobie, choć są nieco uboższe pod względem funkcjonalności niż konkurenci. Z kolei PocketBooki to świetnie wycenione czytniki do zastosowań wszelakich, podobnie jak modele spod znaku Onyx Boox z Androidem.

I jeszcze jedna uwaga na koniec: w rankingu nie znalazł się żaden model tej marki, ale chciałbym wspomnieć o niej chociaż słówkiem. Mam na myśli Bigme. Producent ten specjalizuje się w hybrydach smartfonów i czytników e-booków. Jeśli podoba Ci się taka koncepcja, koniecznie zerknij do jego katalogu.