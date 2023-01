Czym różnią się między sobą poszczególne serie smartfonów Samsunga?

Lokowanie produktu

Czasy, w których Samsung miał w swojej ofercie spore zamieszanie związane z nazewnictwem smartfonów, odeszły w zapomnienie. Poszczególne modele zostały posegregowane w kilka serii, w których dość łatwo jest się odnaleźć. Mimo wszystko jednak postanowiłam nieco Wam w tym pomóc i podpowiedzieć, czym one się między sobą tak na dobrą sprawę różnią.

Jeśli jesteście naszymi stałymi czytelnikami, prawdopodobnie niniejszy tekst będzie dla Was kaszką z mleczkiem. Nie każdy jednak śledzi rynek smartfonów tak dobrze, by ogarniać poszczególne serie – a przecież poza takim modelem, jak flagowy Samsung Galaxy S22 Ultra, w ofercie Samsunga jest sporo innych urządzeń wartych zainteresowania.

Aktualnie w sprzedaży spotkamy modele z takich linii produktowych, jak Galaxy M Galaxy A, Galaxy S FE (Fan Edition), Galaxy S, składane – Galaxy Flip i Galaxy Fold – oraz Galaxy Xcover. Czas przyjrzeć się bliżej każdej z nich.

Najtańsze: Galaxy M

Można stwierdzić, że seria Galaxy M to takie miejsce dla Samsunga, w którym producent daje sobie przestrzeń na propozycje, które mają mniej RAM-u (w większości po 4 GB) niż pozostałe urządzenia w ofercie, mniej wydajne procesory czy ekrany TFT.

Galaxy M to smartfony, które przede wszystkim mogą się pochwalić pojemnymi akumulatorami – każdy z nich ma pojemność 5000 mAh. Do tego każdy wyposażony jest w skaner linii papilarnych na prawej krawędzi, a nie w ekranie. I nie wspiera żadnej, nawet podstawowej normy odporności.

Aktualnie seria zawiera trzy modele: Galaxy M13, Galaxy M23 i Galaxy M33, z czego tylko pierwszy z nich nie ma 5G. Jest najtańszym smartfonem w ofercie Samsunga i ma też mniej pamięci wewnętrznej niż pozostali przedstawiciele serii Galaxy M – 64 GB (pozostałe po 128 GB) czy ekran o niższej częstotliwości odświeżania – 90 Hz (pozostałe 120 Hz). Nie ma też aparatu makro.

Samsung Galaxy M52 5G (fot. Samsung)

Nowoczesne średniaki: Galaxy A

Na ten moment w ramach serii Galaxy A dostępne są trzy modele: Galaxy A13, Galaxy A33 i Galaxy A53. Pierwszy z nich jest najbardziej podstawowym smartfonem, który w wielu aspektach przypomina Galaxy M13. I właściwie trudno jest doszukać się większych różnic pomiędzy nimi.

Pozostałe modele z linii Galaxy A to już jej pełnoprawni przedstawiciele. Galaxy A33 i Galaxy A53 mogą się pochwalić wyświetlaczami Super AMOLED, lepszymi procesorami (Exynos 1280), 6 GB RAM, skanerami linii papilarnych pod ekranem czy wreszcie aparatami o wyższej rozdzielczości, ale – co istotne – z optyczną stabilizacją obrazu (OIS).

Nie bez znaczenia jest również, że oba mogą się pochwalić IP67, co w cenie wynoszącej srogo poniżej dwóch tysięcy złotych jest bardzo rzadko spotykane.

Samsung Galaxy A53 5G | fot. Katarzyna Pura

Fan Edition – dla fanów i nie tylko

Seria FE, czyli Fan Edition, powstała z myślą zaoferowania użytkownikom smartfonów premium, ale w bardziej przystępnej cenie niż pełnoprawne modele z serii Galaxy S, o których za moment.

W sprzedaży dostępne są dwa modele: Galaxy S20 FE 5G, którego premiera miała miejsce we wrześniu 2020 – jeśli interesują Cię jego szczegółowe parametry, sprawdź je tutaj. Kolejny Galaxy typu FE to Galaxy S21 FE 5G, który zadebiutował w styczniu 2022. Główne różnice pomiędzy nimi to procesory (Snapdragon 865 vs Snapdragon 888), przekątna ekranu (6,5” vs 6,4”), OIS w nowszym modelu i brak slotu kart microSD.

Oczywiście różnią się też długością wsparcia przez wzgląd na różną datę debiutu w sprzedaży. Naturalne jest, że udostępnianie aktualizacji starszemu Galaxy S20 FE 5G zakończone zostanie wcześniej względem nowszego modelu.

Samsung Galaxy S20 FE | fot. Katarzyna Pura

Flagowa seria Galaxy S – wszystko, co najlepsze

Najlepsze wyświetlacze (w tym zakrzywione w najdroższym modelu), najbardziej wypasione aparaty, najwydajniejsze procesory, najwięcej pamięci RAM i pamięci wewnętrznej, najlepsza jakość wykonania i feeling premium – właśnie to znajdziemy we flagowej serii Galaxy S, niezależnie od tego, której generacji.

Seria Galaxy S zawiera trzy smartfony – aktualnie jest to Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra. Różnią się od siebie aparatami (Ultra ma najlepszy zestaw), wielkością (S22 lubiany jest przez osoby o mniejszych dłoniach), pojemnością akumulatorów i wsparciem dla rysika S Pen w przypadku największego z nich.

Gdybym mogła Samsungowi podpowiedzieć, co w tej serii mógłby usprawnić, byłaby to szybkość ładowania smartfonów. Chyba się ze mną zgodzicie, że wszyscy czekają na to, by flagowce koreańskiego koncernu ładowały się sporo szybciej.

Samsung Galaxy S22 Ultra | fot. Katarzyna Pura

Flipy i Foldy, czyli składaj tak, jak lubisz

Tu nie ma się co rozpisywać. Składane smartfony to urządzenia najbardziej doceniane przez osoby, które lubią podążać z duchem czasu. Lubią nowinki technologiczne, chcą uczestniczyć w zmianach, jakie zachodzą na rynku.

Flipy to tak zwane klapki, w których spory ekran składa się w pół, otrzymując kompaktowe urządzenie, mieszczące się w kieszeni damskich spodni, natomiast Foldy rozkładają się do wielkości tabletu.

W przypadku składaków warto pamiętać o jednym – pod względem możliwości fotograficznych wciąż nieco odbiegają od najbardziej wypasionego przedstawiciela Galaxy S.

Samsung Galaxy Flip 4 | fot. Katarzyna Pura

Galaxy Xcover

Na koniec zostawiłam sobie serię Galaxy Xcover. Odnoszę wrażenie, że cieszy się najmniejszą popularnością ze względu na swoją specyfikę – są to smartfony o wzmocnionej obudowie i maksymalnie średniopółkowych podzespołach, a mimo to kosztują więcej niż typowe modele z podobną specyfikacją. Przy czym nie ma się co dziwić – są w stanie wytrzymać więcej.

Samsung Galaxy XCover 6 Pro (źródło: Samsung)

Podsumowanie

Niezależnie od tego, jaki smartfon wybierzecie, fajne jest to, że każda z propozycji Samsunga oferuje sporo dodatkowych funkcji w oprogramowaniu. A jeśli jesteście rodzicami, możecie zainteresować się też takimi tematami, jak kontrola rodzicielska na telefon.

Mam nadzieję, że dzisiejszym tekstem nieco rozjaśniłam Wam, jak Samsung pozycjonuje poszczególne serie smartfonów. A jeśli macie jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości w tym zakresie – dajcie koniecznie znać w komentarzach.

Materiał powstał na zlecenie RTV Euro AGD i zawiera lokowanie dostępnych w ofercie sklepu smartfonów Samsung