10 dodatków zmierza do Cyberpunk 2077. Wyciek informacji zdradza trochę szczegółów

Na początku stycznia CD-Projekt zdradził plany rozwoju gry na 2021 rok. Przedstawiona przez twórców roadmapa zakładał,a poza stopniowym naprawianiem gry i wypuszczeniem aktualizacji na konsole nowej generacji, także darmowe dodatki DLC. Za sprawą wycieku na platformie Epic Game Store dowiedzieliśmy się, że deweloperzy mają w planach 10 dodatków. Aż, a może tylko?

Ulepszania Cyberpunk 2077 ciąg dalszy

Wielkie oczekiwania na największą grę 2020 roku większości graczy musiały zderzyć się z brutalną rzeczywistością. Masa błędów, ogromne problemy wersji konsolowych, dużo wyciętej zawartości, a wszystko to, aby nie dopuścić do kolejnego opóźnienia premiery wyczekiwanego przez ogromną rzeszę graczy hitu.

Szybko po premierze gry deweloperzy zorientowali się, że teraz czas zmierzyć się z nowym wyzwaniem pod tytułem naprawianie Cyberpunka. Częścią tego planu jest dużo darmowych dodatków DLC, które mają zaciekawić obecnych graczy, a także przekonać tych, którzy jeszcze nie wypróbowali tytułu.

Za sprawą wpisu jednego z użytkowników serwisu Reddit, dowiedzieliśmy się kliku ciekawych informacji na temat potencjalnych przyszłych dodatków zmierzających do Cyberpunka 2077. Internauta podpisujący się nickiem PricklyAssassin deklaruje, że wszedł w posiadanie przekazanych informacji już w lutym, ale dopiero teraz zdecydował się podać je do wiadomości publicznej.

Cyberpunk 2077 wziąć zmaga się z wieloma problemami (fot. CD-Projekt)

Dodatki w planach

W lutym 2021 roku Epic Game Store miało zmienić całkowitą pojemność serwera przeznaczonego na grę z początkowych 100 GB na aż 500 gigabajtów danych. Takie operacje są na porządku dziennym, kiedy za kilka miesięcy planowane jest wydanie nowej zawartości do gry za sprawą dodatków czy sporej aktualizacji.

Co najciekawsze, użytkownik dotarł także do spisu nazw dodatków, które mają wzbogacić świat gry Cyberpunk 2077. W lutym liczba potencjalnych DLC wynosiła aż 18, ale na początku tego miesiąca liczba ta miała zostać zmniejszona do 10 dodatków.

Lista potencjalnych darmowych DLC do Cyberpunk 2077:

Ripperdocs Expansion,

Body Shops Expansion,

Fashion Forward Expansion,

Gangs of Night City,

Body of Chrome,

Rides of the Dark Future,

The Relic,

Neck Deep,

Night City Expansion,

Nienazwany dodatek.

Lista potencjalnych darmowych dodatków DLC do Cyberpunk 2077 w Epic Game Store – fot. Reddit



Użytkownik Reddita zdradza, że nazwy dwóch DLC z opublikowanej listy są zbliżone do filmów promujących, które miały ukazać się przed premierą gry. Może to oznaczać, że ich zawartość początkowo miała znaleźć się w bazowej wersji gry.

Na ten moment CD-Projekt nie ujawnił żadnych szczegółów dotyczących nadchodzących dodatków. Obecnie deweloperzy zajęci są naprawianiem błędów, jakie wciąż są największą bolączką gry. Premiera patcha 1.2 została opóźniona. Twórcy podzielili się jednak niedawno szczegółami dotyczącymi nadchodzącej łatki.