Cyberpunk 2077 znacznie taniej z okazji premiery Cyberpunk: Edgerunners!

Cyberpunk 2077 doczekał się swojego serialu, gdyż dzisiaj na Netfliksie zadebiutowała produkcja z uniwersum CD Projekt Red, którą nazwano się Cyberpunk: Edgerunners. Anime bazujące na świecie przedstawionym w najnowszej grze Redów zbiera całkiem dobre recenzję, a okazji jego premiery mamy spore przeceny na Cyberpunka 2077.

Premiera Cyberpunk: Edgerunners

Dzisiaj, 13.09.2022, światową premierę ma serial anime Cyberpunk: Edgerunners. Produkcja z uniwersum gry CD Projekt Red jest do obejrzenia na Netflixie. Pierwszy sezon ma 10 odcinków, które trwają po około 25 minut i już można obejrzeć każdy z nich, tak jak to przystało na amerykańską platformę. Dostępne są zarówno polskie napisy, jak i dubbing. Oceny, jakie Edgerunners zbiera, są dość dobre i oscylują w okolicach 8.7 na 10 punktów.

Na czym polega fabuła tego anime? Street Kid próbuje przetrwać w mieście przyszłości, znanym nam z gry CD Projekt Red, w którym ludzie mają obsesję na punkcie technologii i modyfikacji ciała. Mając wszystko do stracenia, postanawia pozostać przy życiu, zostając Edgerunnerem – wyjętym spod prawa najemnikiem, znanym również jako Cyberpunk.

Warto nadmienić, że za produkcję odpowiadał Rafał Jaki, który fanom gier Redów powinien być dobrze znany z komiksu Wiedźmin: Ronin, a muzykę tworzył m.in. jeden z najpopularniejszych, polskich wokalistów – Dawid Podsiadło. Miesiąc subskrypcji na Netflixie kosztuje 29 złotych, więc tyle musisz zapłacić, żeby móc obejrzeć tę produkcję.

Cyberpunk 2077 taniej z okazji premiery serialu

Cyberpunka 2077 możemy teraz dorwać znacznie taniej. W przypadku PlayStation 4 i 5 gra CD Projekt RED została przeceniona aż o 50 procent. Do 29 września wersja cyfrowa kosztować będzie zaledwie 104,50 złotych. W przypadku pudełkowego wydania można je już zgarnąć za nieco ponad 88,99 złotych. Posiadacze konsol od Microsoftu (Xbox One i Xbox Series) muszą się nieco bardziej wykosztować, gdyż produkcja Redów kosztuje w tym wypadku 134,99 złotych za „cyfrówkę” i 119 złotych za pudełkową wersję.

Cyberpunk 2077 (fot. Tabletowo.pl)

Najtaniej w przypadku wydań cyfrowej jest za to na PC, gdzie na Steamie można wyrwać Cyberpunka 2077 już za 99,50 złotych, a na Gog.com o grosz taniej – za 99,49 złotych.

Aktualizacje i nowy dodatek do Cyberpunka

Ostatnio w świecie Cyberpunka sporo się dzieje. CD Projekt RED zapowiedziało pierwszy i jedyny, fabularny dodatek do gry. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zadebiutuje w 2023 roku i trafi jedynie na konsole nowej generacji. Producenci już potwierdzili, że właściciele specjalnej edycji Xbox One dostaną zwrot pieniędzy.

Łatka oznaczona numerem 1.6 jest jednocześnie ostatnią, tak dużą, aktualizacją wydaną na konsole starej generacji, co oznacza, że Redzi zdecydowali się na zaprzestanie wsparcia PlayStation 4 oraz Xbox One i jest to całkowicie zrozumiałe. Usprawnione zostały m.in. pościgi policyjne i system identyfikacji przestępców. Twórcy poprawili także optymalizację gry, gdyż teraz na Xbox Series X będzie można grać w stałych 60 klatkach.