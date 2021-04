Crysis Remastered z nową aktualizacją. Od tej pory na Xbox Series S zagramy nawet w 4K!

Lata temu Crysis palił nasze PC. Pod koniec zeszłego roku, odświeżona wersja Crysis Remastered obrała sobie za cel konsole zeszłej generacji i Nintendo Switch. Teraz więc pora na zmierzenie się z PlayStation 5 i Xbox Series X|S!

Crysis Remastered na PlayStation 5 i Xbox Series X

Wczoraj Crysis Remastered wzbogacił się o sporą aktualizację, która oprócz obszernej listy naprawionych błędów (choć nie tak obszernej, jak w przypadku Cyberpunka ;) ) dodaje również wsparcie dla konsol nowej generacji.

Do wyboru na każdym z next-genów mamy aż trzy opcje graficzne: pierwsza z nich stawia na wydajność, druga na jakość grafiki i rozdzielczość, a trzecia skupia się na wsparciu dla Ray Tracingu. Jak to wygląda dokładnie na PS5 i Xbox Series X?

PlayStation 5:

Tryb wydajnościowy – 1080p – 60 fps

Tryb jakości – 1800p – 60 fps

Ray Tracing – 1440p – 60 fps

Xbox Series X:

Tryb wydajnościowy – 1080p – 60 fps

Tryb jakości – 2160p – 60 fps

Ray Tracing – 1440p – 60 fps

Jak więc widać, jest to kolejny po Zombie Army 4 przykład gry, w której to wyższa wydajność Xboksa Series X powoduje lekką przewagę nad konsolą PlayStation 5.

W trybie skupionym na jakości Crysisa, na Xboksie Series X zagramy w natywnym 4K, zaś w przypadku PlayStation 5 mamy do czynienia z nieco niższą rozdzielczością 1800p. Jeśli jesteście ciekawi różnicy pomiędzy trybami, to odsyłam do (niezawodnych jak zawsze) specjalistów z Digital Foundry.

Co z Xbox Series S?

Z ciekawą sytuacją mamy do czynienia w przypadku najtańszej konsoli nowej generacji Microsoftu. Xbox Series S również doczekał się trzech nowych trybów graficznych i co najlepsze, jeden z nich oferuje nawet… rozgrywkę w 4K!

Xbox Series S:

Tryb wydajnościowy – 1080p – 60 fps

Tryb jakości – 2160p – 30 fps

Ray Tracing – 1080p – 30 fps

Nie jest to może i pierwszy przykład gry z taką rozdzielczością na tej konsoli (w 4K możemy zagrać np. w Ori and the Will of the Wisps), ale trzeba oddać twórcom remastera, że taka rozdzielczość w grach na Series S nie zdarza się często.

Crysis Remastered — prawdziwa gra multiplatformowa

Na obecną chwilę Crysis Remastered dostępny jest na wszystkich najważniejszych konsolach. I co najlepsze, z każdej platformy gra ta stara się wycisnąć jak najwięcej!

W odświeżonego Crysisa zagrać możemy na PC, PlayStation 4 i Xbox One (ze specjalnymi ulepszeniami dla wersji Pro i X konsol, które obsługują nawet Ray Tracing), PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a także Nintendo Switch.