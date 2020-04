Mamy to! Crysis Remastered zadebiutuje na konsolach obecnej generacji i PC

Seria Crysis słynie z fenomenalnej oprawy graficznej i horrendalnie wysokich wymagań sprzętowych. Szczególnie pierwsza odsłona cyklu rozsławiła się „paleniem komputerów” i do dziś prezentuje się naprawdę dobrze. Od kilku dni na Twitterze serii ukazują się enigmatyczne wpisy zwiastujące ujawnienie kolejnego projektu z udziałem bohatera pierwszej gry i właśnie doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia Crysis Remastered.

Przypadkowe potwierdzenie – zapowiedź Crysis Remastered nastąpi już wkrótce

W sekcji plików cookies na oficjalnej stronie serii pojawił się obrazek potwierdzający istnienie Crysis Remastered. Na grafice widzimy Nomada (protagonistę pierwszej części gry), logo projektu oraz listę platform, na które trafi gra. Crysis Remastered pojawi się na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch (!). Nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty wydania, jednak możemy być pewni, że nastąpi to jeszcze w tym roku.

O powstaniu gry mówiło się już od dłuższego czasu. Chociaż pierwszy Crysis do dziś cieszy się sporą popularnością, to tak jak wiele innych tytułów sprzed prawie trzynastu lat, potrafi sprawiać problemy z uruchomieniem na najnowszym sprzęcie. Fanowskie łatki nie zawsze rozwiązują wszystkie problemy, a dodatkowe odświeżenie tak kultowej i świetnej gry wyszłoby EA Games na dobre.

Co ciekawe, bardzo prawdopodobne, że Crysis Remastered został pokazany już jakiś czas temu przy okazji prezentacji nowej wersji silnika CryEngine. Pod koniec filmu na ekranie pojawia się króciutki fragment rozgrywki z Crysis, który wygląda naprawdę świetnie, a dodatkowo nie pasuje do całej reszty gier zaprezentowanych na tym wideo. Pokazane wcześniej tytuły to raczej nowsze produkcje, które miały swoją premierę stosunkowo niedawno.

Wstawienie gry z 2007 roku do filmu o najnowszej technologii zdaje się być co najmniej podejrzane i szczerze wątpię, aby ktoś zdecydował się na taki ruch nawet w formie dowcipu. Jeśli fragment rozgrywki faktycznie okaże się przedwczesną prezentacją odświeżenia gry, to Crytek może sam sobie przyznać nagrodę za fenomenalną kampanię marketingową. Chylę czoła!

Źródło: Crysis

