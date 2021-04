Zombie Army 4 doczekało się istotnych ulepszeń na nowej generacji konsol – na Xbox Series X zagracie w nawet 120 FPS!

Z zaskoczeniem stwierdzam, że Zombie Army 4: Dead War to jedna z przyjemniejszych gier, w jakie grałem w zeszłym roku. Nie wierzycie? Sprawdźcie sami, bo gra trafi w najbliższym czasie zarówno do PlayStation Plus, jak i Xbox Game Pass. Co więcej, posiadacze konsol nowej generacji mogą liczyć na wyższą rozdzielczość i większą liczbę klatek na sekundę!

Nowa aktualizacja dla Zombie Army 4

Twórcy gry za pośrednictwem Twittera serii i strony internetowej poinformowali, że do Zombie Army 4: Dead War zawitała (lub zawita – w zależności od platformy) nowa aktualizacja, wprowadzająca zmiany głównie dla posiadaczy konsol nowej generacji. Na jakie ulepszenia mogą liczyć posiadacze PlayStation 5 i Xbox Series X|S?

PlayStation 5:

Rozdzielczość 4K i 60 FPS (rozdzielczość może miejscami ulec zmniejszeniu, by uzyskać płynną rozgrywkę)

Xbox Series X:

Rozdzielczość 4K i 60 FPS (rozdzielczość może miejscami ulec zmniejszeniu, by uzyskać płynną rozgrywkę)

Rozdzielczość 1080p i 120 FPS

Xbox Series S:

Rozdzielczość 1080p i 60 FPS (rozdzielczość może miejscami ulec zmniejszeniu, by uzyskać płynną rozgrywkę)

Jak zatem widać, w tym przypadku delikatna przewaga wydajnościowa Xboksa Series X nad PlayStation 5 zaowocowała dodatkowym trybem wydajnościowym, który pozwoli na grę w Zombie Army 4 w nawet 120 FPS! Aktualizacja na konsolach PlayStation 5 jest już dostępna do pobrania. Na Xbox Series X i Xbox Series S ulepszenia zawitają z lekkim opóźnieniem, bo za dwa dni – 8 kwietnia br.





Zombie Army 4: Dead War – PlayStation 4

Warto tu zauważyć, że powyższe daty aktualizacji nie są przypadkowe – Zombie Army 4: Dead War właśnie dziś zawitało do PlayStation Plus, zaś za dwa dni gra ta zostanie dodana do abonamentu Xbox Game Pass. Jest to zatem idealny moment na wypuszczenie aktualizacji dla konsol nowej generacji – brawa dla twórców!

Co jeszcze oprócz ulepszonej grafiki?

Oprócz powyższych usprawnień graficznych, konsole nowej generacji zapewnią również szybsze ładowanie poziomów, co jest oczywiste przez zastosowanie w nich dysków SSD. Dodatkowo dodano cross-play na PC pomiędzy sklepem Windows a Steamem i Epic Games Store.

Naprawiono również balans gry w misji „Death Canal”, a na wszystkich platformach (także na konsolach starej generacji) dodana została nowa muzyka i nowe elementy rozgrywki. Całość uzupełniają standardowe poprawki pomniejszych błędów i ogólne usprawnienia.

Ja ze swojej strony polecam sprawdzić Zombie Army 4: Dead War, bowiem to zaskakująco grywalna pozycja, szczególnie w kooperacji ze znajomymi.