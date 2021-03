Cyberpunk 2077 z listą zmian w aktualizacji 1.2. Jest sporo poprawek!

CD Projekt Red opublikował listę zmian, jakich mogą spodziewać się gracze w ramach nadchodzącej łatki 1.2, która zmierza do gry Cyberpunk 2077 na PC, konsolach i w usłudze Stadia. Poprawek jest bardzo dużo i dotyczą niemalże wszystkich aspektów rozgrywki.

Szum wokół Cyperpunk 2077 nie ustaje

Wydawałoby się, że apogeum zainteresowania hitowym tytułem autorstwa CD Projekt Red mamy już za sobą. Nic bardziej mylnego. Zewsząd docierają do graczy interesujące wiadomości na temat Cyberpunka 2077. Nie trzeba daleko szukać, gdyż nawet wczoraj informowaliśmy o darmowych dodatkach DLC zmierzających do gry. W połowie marca deweloperzy opublikowali na oficjalnej stronie gry informacje na temat najważniejszych zmian, jakich można spodziewać się w ramach patcha 1.2. Zapowiedziano poprawki m.in w zachowaniu policji, prowadzeniu samochodów, czy też modelu poruszania się głównego bohatera.

Deweloperzy zaprezentowali najważniejsze zmiany w wersji 1.2 za pomocą krótkich filmików wideo (fot. Cyberpunk 2077)

Dziś natomiast ukazała się kompletna lista zmian i poprawek, jakie zostaną wdrożone w trakcie nadchodzącej aktualizacji.

Lista zmian w łatce 1.2

Deweloperzy podzielili zmiany na poszczególne segmenty, jakie poprawiać ma łatka oznaczona numerem 1.2. Cała lista jest bardzo długa i obszerna, więc nie sposób wspomnieć o wszystkich naprawionych przez twórców błędach i dodanych nowościach.

Najwięcej poprawek znalazło się w sekcji poświęconej poszczególnym zadaniom. Gracze niejednokrotnie informowali w sieci o niedoróbkach, które często uniemożliwiały dalszą rozgrywkę. Teraz spora grupa błędów powinna zostać wyeliminowana.

Gracze mogą spodziewać się wielu zmian, które mają poprawić ogólne odczucie gry (fot. Cyberpunk 2077)

Druga, bardzo liczna grupa poprawek, dotyczy tak zwanego „Cinematic Design”. Autorzy rozumieją przez to ogólne odczucia z rozgrywki, jak i immersję świata, która często mogła być zaburzana poprzez groteskowe błędy w animacjach czy graficzne glitche na ekranie.

Cyberpunk 2077 ma być lepszy na konsolach

Wersja konsolowa, a w szczególności ta na konsole ubiegłej już generacji, na starcie pozostawiała bardzo wiele do życzenia. Liczne łatki wypuszczane zaraz po premierze gry, próbowały ratować ten stan, jednakże ciągle pozostawało wiele do poprawy. Wydaje się, że deweloperzy poświęcili dość sporo prac nad optymalizacją konsolowego wydania tytułu. W liście zmian wyszczególniono osobny segment poświęcony właśnie stabilności i wydajności tytułu. Zmiany mają być najbardziej odczuwalne na Xboxie One i PlayStation4, a także na komputerach o mniejszej wydajności.

Wciąż nie znamy daty premiery aktualizacji. Biorąc jednak pod uwagę opublikowaną pełną listę zmian, nie powinniśmy długo czekać. Kompletny wykaz poszczególnych zmian przeczytać możecie na oficjalnej stronie producenta.