Creative Live! Cam Sync V3 to solidna i niedroga kamerka 1440p

Creative to producent, którego każdy fan technologii powinien kojarzyć z dobrze wycenionym sprzętem. Firma właśnie pokazała światu swoją nową kamerkę, która nie kosztuje fortuny, a zapewnia solidną specyfikację. Może być idealna dla początkujących streamerów czy użytkowników, którzy prowadzą wiele telekonferencji.

Creative Live! Cam Sync V3 – wysoka rozdzielczość, niska cena

Najnowsza kamerka internetowa popularnego producenta powinna przypaść do gustu osobom, które nie chcą wydawać na swój sprzęt nie wiadomo jak wysokich kwot, a jednocześnie oczekują porządnej specyfikacji technicznej. Creative Live! Cam Sync V3 ma bowiem na pokładzie 5 Mpix sensor obsługujący rozdzielczość 1440p (QHD – 2560×1440 pikseli) przy 30 FPS.

Obiektyw oferuje 95° kąt widzenia – co przyda się w przypadku, gdy w kadrze mają być dwie osoby (jest też wbudowana zaślepka!). Co więcej, jest również czterokrotne przybliżenie realizowane cyfrowo, którym można sterować dedykowanym dla funkcji guzikiem, umiejscowionym na górnej krawędzi kamerki. Creative nie zapomniał także o dwóch dookólnych mikrofonach MEMS, wspieranych przez oprogramowanie SmartComms.

źródło: Creative

Live! Cam Sync V3 łączy się z komputerem (bądź innym urządzeniem) przy pomocy standardowego złącza USB typu A. Wykorzystywana jest technologia plug&play, a więc do podstawowego działania nie są wymagane dodatkowe sterowniki. Jeśli natomiast chodzi o montaż kamerki, to do dyspozycji jest klips na monitor z gwintem kompatybilnym z większością standardowych statywów.

Dedykowane oprogramowanie zwiększa funkcjonalność kamerki Live! Cam Sync V3

Aby zaś wykorzystać pełnię możliwości nowej kamerki od Creative, trzeba zainstalować zestaw oprogramowania SmartComms. Producent twierdzi, że ma to zaoferować inteligentniejszy i łatwiejszy sposób komunikacji online: funkcja VoiceDetect ma zapewnić rozmowę bez zakłóceń, ponieważ mikrofon działa w oparciu o wykrywanie głosu.

Dostępny jest też tryb Noise Clean-out, który jest niczym innym, jak funkcją redukcji szumów przy pomocy oprogramowania. Aplikację można pobrać na urządzenia z systemem Windows 10 lub Windows 11.

Ile kosztuje Creative Live! Cam Sync V3? Na oficjalnej stronie marki cena wynosi 331 złotych, co jak na kamerkę o solidnej specyfikacji jest atrakcyjną ofertą.