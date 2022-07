Windows 11 ułatwi pracę ze sporą liczbą okien

Microsoft szykuje użytkownikom okienek małą, aczkolwiek bardzo przydatną nowość. Docenią ją przede wszystkim osoby pracujące na wielu oknach jednocześnie. Zaktualizowany pasek zadań ułatwi przełączanie się między programami, w szczególności na mniejszych ekranach w laptopach.

Reklama

Nowe przepełnienie paska zadań w Windows 11

Jeśli kiedyś pracowaliście na bardzo wielu aplikacjach, z pewnością spotkaliście się z funkcją przepełnienia paska zadań. W zależności od wersji systemu wygląda ona nieco inaczej, a Windows 11 wkrótce również zyska odświeżony interfejs tej opcji.

Dotychczas na przeładowanym pasku zadań pojawiały się strzałki w górę i w dół, za pomocą których można było przewijać nadmiar aplikacji z paska zadań. Takie rozwiązanie nie należy jednak do najwygodniejszych, a więc Microsoft postanowił je zmienić. Już niebawem Windows 11 może zyskać dodatkowe menu, w którym skryją się dodatkowe programy.

fot. Microsoft

W kompilacji 25163, która właśnie trafiła do kanału Dev programu Windows Insider, użytkownicy otwierający zbyt wiele okien ujrzą na końcu paska zadań specjalną zakładkę. Składa się ona z ikony ostatnio otwieranego okna oraz trzech kropek rozwijających menu ze wszystkimi „nadliczbowymi” aplikacjami.

Całość wygląda naprawdę schludnie i znakomicie wpasowuje się w design tej wersji systemu. Z pewnością ta nowa funkcja ułatwi niektórym użytkownikom pracę z wieloma oknami.

Zmiany w menu udostępniania i Sklepie Microsoft

Nowy build wprowadził także usprawnienia w udostępnianiu plików innym urządzeniom. Jak podaje Microsoft, użytkownicy systemu Windows 11 będą mogli wkrótce z łatwością przesyłać dokumenty wykorzystując funkcję Udostępnianie w pobliżu.

Dzięki temu za pomocą dwóch kliknięć będzie można transferować pliki z jednego laptopa na drugi, wykorzystując protokół UDP oraz łączność Bluetooth. Co więcej, producent wspomina, że usprawniona funkcja umożliwi udostępnianie plików także pomiędzy komputerami stacjonarnymi.

fot. Microsoft

Do opisywanego menu trafił też przycisk umożliwiający szybkie przesłanie plików do chmury. Dzięki udostępnianiu do OneDrive możemy bez problemu przesłać dowolny dokument na nasz internetowy dysk. Jedynym wymaganiem do korzystania z tej funkcji jest korzystanie z Konta Microsoft.

Pomniejsze zmiany możemy ujrzeć również w Sklepie Microsoft. Aplikacja w wersji 22206.1401.2.0 zawiera czytelniejsze oznakowania cen produktów oraz wygodne menu, dzięki któremu przełączymy się pomiędzy poszczególnymi edycjami gry.

fot. Microsoft

Opisywane nowości trafiły do kanału deweloperskiego, lecz nie oznacza to, że zostaną w takiej formie wdrożone do finalnej wersji systemu. Jeśli Microsoft uzna, że nie spełniają swojej roli, może je wycofać całkowicie lub zmienić przed udostępnieniem szerszemu gronu użytkowników.