Uwaga! Control za darmo na Epic Games Store!

Epic Games nie zwalania tempa! Wysoko oceniana, trzecioosobowa strzelanka w klimacie science fiction – Control – jest od teraz dostępna do pobrania zupełnie za darmo. Jeśli jeszcze nie mieliście okazję wcielić się w postać Jesse Faden, aby demolować wrogów telekinezą, to lepszej okazji może długo nie być. Śpieszcie się, gdyż oferta jest ograniczona czasowo.

Epic mocno inwestuje

Nie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem fakt, że Epic Games ciągle marzy o tym aby ta platforma dogoniła Steama. Monopol sklepu Gabe’a Newella trwa od zarania dziejów i długo wydawało się, że nikt nie będzie mu w stanie zagrozić. Tak było do momentu kiedy na rynek wszedł Epic Games Store i wyrzucił ogromne pieniądze na stół. Tytuły ekskluzywne, czasowa wyłączność czy też zdecydowanie niższe prowizje nakładane na deweloperów, mają skłonić ludzi do częstszego korzystania z platformy Chińczyków. W kwestii popularności, EGS dalej sporo brakuje do Steam, ale Valve z pewnością nie może spać spokojnie.

Control za darmo!

Tydzień temu Epic zaskoczył świetną grą polskiego studia 11 bit studios. Frostpunk, pomimo trzech lat na karku, w dalszym ciągu uważany jest za jedną z najlepszych strategii, która łączy elementy survivalu z city builderem.

Teraz przyszedł czas na kolejną bombę! Control, czyli produkcja studia Remedy Enterteiment, wydana w 2019 roku, została właśnie udostępniona zupełnie za darmo. Celem przypisania gry do swojego konta należy zalogować się do platformy, a następnie wejść w zakładkę gry i kliknąć przycisk Pobierz. Pobranie tytułu nie jest konieczne do tego, aby gra została na naszym koncie. Control dostępne będzie na platformie za darmo przez tydzień, do 17 czerwca, do godziny 17:00 czasu polskiego.

Recenzenci bardzo ciepło przyjęli produkcję, która wyszła spod rąk twórców tak uznanych tytułów jak dwie pierwsze części Max Payne’a, Alan Wake czy Quantum Brake. Control może się poszczycić wysoką średnią oceną recenzji na poziomie 84/100 w serwisie OpenCritic.

Control doczekał się także edycji na konsolę Nintendo Switch – fot. Tabletowo.pl

Warto zaznaczyć, że gra dostępna jest także w edycji standardowej w ramach abonamentu GamePass na Xboxie i PC. Użytkownicy Xbox Series muszą pamiętać, że tytuł doczekał się aktualizacji na next-geny, jednakże wariant ten nie jest dostępny w ramach subskrypcji.