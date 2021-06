Tell me Why do pobrania za darmo przez cały czerwiec z okazji Pride Month!

Nadeszły dobre wieści dla fanów przygodówek! Tell me Why – ostatnia produkcja od Dontnod Entertainment, będzie dostępna do pobrania za darmo przez cały czerwiec! I do tego na wszystkich platformach, czyli konsolach Xbox oraz komputerach PC.

Rewolucyjna gra dla społeczności LBGT

Tell Me Why zostało ogłoszone 14 listopada 2019 roku i przykuło uwagę mediów z wielu powodów. Po pierwsze, to kolejna produkcja twórców ciepło przyjętej serii Life is Strange. Druga sprawa to fakt, że Tell me Why to pierwsza wysokobudżetowa gra, której głównym bohaterem jest postać trans-płciowa, Tyler Ronan.

Reklama

Sama produkcja fantastycznie pokazuje, jak różne mogą być wspomnienia dwójki ludzi na temat jednego wydarzenia. A tym z kolei była śmierć matki dwojga dzieci, którymi po latach gracz ma okazję pokierować w tej przygodzie. Bohaterowie, którzy spotykają się po 10 latach, są dodatkowo uzdolnieni nadnaturalnie, co stanowi zresztą prosty punkt wyjścia do dyskusji o odmienności.

Autorzy gry potraktowali temat z pełną powagą, bowiem w celu uzyskania jak najbardziej autentycznego obrazu osób LGBTQ+, konsultowali się z wieloma organizacjami pokroju GLAAD, monitorującymi takie zdarzenia medialne. Dzięki temu gra w ambitny i przemyślany sposób, otwarcie eksploruje wątek transseksualności Tylera.

Tell Me Why pokazuje, że w branży gamingowej nie ma miejsca na jakąkolwiek dyskryminację (źródło: Dontnod Entertainment)

Wszystkie odcinki Tell Me Why za darmo!

Tak, jak większość produkcji Dontnod Entertainment, najnowsza gra została podzielona na trzy odcinki. Kilka miesięcy wcześniej studio udostępniało do pobrania za darmo pierwszy epizod, lecz teraz to cała opowieść jest w zasięgu rak graczy. Każdy z nich będzie dostępny do końca czerwca na platformach Xbox, Microsoft Store, oraz Steam.

Jak podkreśla serwis Engadget, Dontnod zwraca uwagę na fakt, że ten rok był wyjątkowo okrutny dla społeczności LGBTQ+ w USA, mając na uwadze ponad 100 podpisanych ustaw, jakie ograniczają jej prawa. W komunikacie prasowym studia można też przeczytać, że Tell Me Why będzie przez miesiąc darmowe, by pokazać graczom możliwość wsparcia studiów, które aktywnie walczą o prawa społeczności LGBTQ+. Jest to krytycznie ważne, ponieważ w tak różnorodnej branży, jak gry video, nie ma miejsca na jakąkolwiek dyskryminację zarówno graczy, jak i twórców.