Frostpunk dostępny za darmo!

Gra opracowana przez polskie studio 11 bit studios – Frostpunk – została udostępniona całkowicie zupełnie za darmo! Jeśli chcecie się przekonać o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, jakie kryje za sobą życie w krainie skutej lodem, to może to być znakomita okazja! Śpieszcie się, gdyż promocja jest ograniczona czasowo.

Smartfony skute lodem

Wydana w 2018 roku na pecetach (rok później na konsolach) strategia z elementami survivalu i city buildera – Frostpunk – okazała się sporym sukcesem. Takie połączenie trafiło do serc graczy. W trakcie trzeciej rocznicy wydania gry, twórcy potwierdzili, że planują wydanie mobilne gry na Androida i iOS. Jakość kieszonkowego wydania Frostpunka nie powinna martwić graczy, gdyż studio ma już za sobą podobny epizod. This War of Mine (tytuł zaliczony do kanonu lektur) także doczekał się portu na smartfony i tablety.

Reklama

Frostpunk za darmo na Epic Games Store

Przez jednych znienawidzona, przez drugich uwielbiana. Epic Games Store to platforma, która wzbudza mieszane uczucia wśród graczy. Chińczycy inwestują gigantyczne pieniądze w swój sklep chcąc przerwać monopol Steama. Jedną z głównych broni wytaczanych przez Epic Games są darmowe gry, które mają przyciągnąć zupełnie nowych użytkowników na ich platformę.

Sklep właśnie ujawnił kolejną darmową produkcję. Użytkownicy EGS mogą przypisać do swojego konta podstawową wersję Frostpunk do 10 czerwca do 17:00 polskiego czasu. Wystarczy wejść na stronę gry w sklepie i kliknąć w przycisk pobierz. Anulowanie pobierania, nie będzie skutkować utratą gry po wyznaczonym terminie.

Frostpunk – dodatek The Last Autumn – fot. 11 bit studio

Akcja gry Frostpunk rozgrywa się w fikcyjnym świecie osadzonym w XIX wieku. Na planecie zapanowała epoka mrozu i ziemia została przykryta śniegiem i skuta grubą warstwą lodu. Gracz przejmuje kontrolę nad grupą ocalałych, którzy znajdują schronienie przy działającym generatorze ciepła. W trakcie gry konieczne będzie podejmowanie niejednoznacznych moralnie decyzji, których wybór może zdecydować o przetrwaniu budowanej osady.

Gra w wydaniu pecetowym została bardzo ciepło przyjęta przez graczy. Najlepiej świadczą o tym wysokie oceny w recenzjach (średnia 86/100 na OpenCritic) i wieloletnie wsparcie gry przez twórców dodatkami.