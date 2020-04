Xbox Game Pass z nowymi grami – m.in. Football Manager 2020 i NieR: Automata Become as Gods Edition

Jednym z najmocniejszych argumentów za kupnem nadchodzącego Xbox Series X bez dwóch zdań będzie usługa Xbox Game Pass. Za dość małą comiesięczną opłatę dostajemy dostęp do ogromnej i bardzo zróżnicowanej biblioteki gier, która co najlepsze ciągle się rozszerza o nowe tytuły!

Podczas wczorajszego Inside Xbox dowiedzieliśmy się wielu rzeczy odnośnie zbliżającej się konsoli Xbox Series X, nie zapomniano również jednak o panelu poświęconemu Xbox Game Pass – dzięki czemu dowiedzieliśmy się, jakie gry w najbliższym czasie zawitają do tej popularnej usługi Microsoftu.

Nowości w Xbox Game Pass, zarówno dla posiadaczy PC, jak i Xbox One:

NieR: Automata Become as Gods Edition (Xbox One),

Football Manager 2020 (PC),

Yakuza Kiwami (Xbox One i PC),

Alvastia Chronicles (Xbox One i PC),

Journey to the Savage Planet (Xbox One),

Totally Reliable Delivery Service (Xbox One),

Mistover (PC),

Stranger Things 3: The Game (PC).

Większość powyższych gier została już dodana do Xbox Game Pass, reszta powinna dołączyć do usługi już w najbliższych dniach.

Z tej nowej dostawy gier Xbox Game Pass moim zdaniem najciekawiej prezentują się NieR: Automata Become as Gods Edition na Xbox One i Football Manager 2020 na PC. Ta pierwsza to trzecioosobowa gra akcji wydana w 2018 roku na Xboksie, której największą zaletą jest bardzo rozbudowany i satysfakcjonujący system walki. Jeśli zaś chodzi o Football Manager 2020, to odsyłam Was do recenzji Tomka, w której to dowiecie się wszystkiego, co najważniejsze o tym tytule.

Ten, kto daje i odbiera, ten się…

Niestety, jak nauczyły nas takie usługi abonamentowe jak Netflix czy HBO GO, również i Xbox Game Pass traci co jakiś czas swoje tytuły. W najbliższym czasie z usługi Microsoftu zniknie aż 8 gier, w tym Prey, a także świetne Into the Breach i Fez.

Gry, które już wkrótce znikną z Xbox Game Pass:

Prey (Xbox One i PC),

Into the Breach (PC),

Fez (PC),

The Book of Unwritten Tales 2 (Xbox One),

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (Xbox One),

MX vs ATV Reflex (Xbox One),

Samurai Showdown II (Xbox One),

Valkyria Chronicles (PC).

Subskrypcję Xbox Game Pass można wykupić w sklepie Microsoftu, zarówno dla komputerów, jak i konsoli Xbox One.

Korzystacie z Xbox Game Pass? Co sądzicie o tego typu usługach?

Źródło: Twitter, YouTube: (1) (2)

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!