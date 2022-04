Aż 5 abonamentów za złotówkę w Plusie! Jak?

Plus rozszerza promocję abonamentów za złotówkę. Dodając kolejne numery w ramach oferty rodzinnej jesteśmy w stanie korzystać nawet z pięciu dodatkowych abonamentów za które łącznie zapłacimy… pięć złotych.

Pięć kart SIM zamiast trzech

Plus umożliwił przeniesienie lub uruchomienie nowych numerów w swojej sieci cały rodzinom. Na początku marca ruszyła promocja, w myśl której za 3 dodatkowe karty SIM w ofercie rodzinnej można było zapłacić nawet 1 złoty abonamentu przez rok (za każdy z numerów). Teraz ta promocja została rozszerzona do 5 numerów!

Plus szybo przekalkulował zysk dla klienta i wychodzi na to, że dzięki tej ofercie można zaoszczędzić nawet 1308 złotych na pojedynczym abonamencie ze smartfonem, a oszczędności całej rodziny mogą wynieść aż 5046 złotych. To działa na wyobraźnię i od razu uruchamia w głowie karuzelę potencjalnych zakupów.

Oczywiście jest kilka detali, na które trzeba zwrócić uwagę: przy wyborze oferty ze smartfonem klient otrzymuje abonament za 1 złoty przez rok, natomiast wybierając tylko abonament miesięczna opłata zostanie obniżona do złotówki miesięcznie przez pół roku.

Ponadto aby skorzystać z promocji trzeba mieć lub kupić abonament za minimum 44,90 złotych miesięcznie i dobrać kolejny abonament za minimum 55 złotych miesięcznie.

Po okresie promocyjnym w ramach programu smartDOM opłata abonamentowa będzie niższa o 25 złotych miesięcznie. Abonament po 6 lub 12 miesiącach aż do końca umowy będzie więc wynosił tylko 30 złotych miesięcznie – zamiast 55 złotych.

Z akcji mogą skorzystać także klienci biznesowi. W ramach programu smartFIRMA skorzystają z obniżonego abonamentu z 45 złotych do 20 złotych netto miesięcznie.

Sprzęty z obniżoną ceną w Plusie

