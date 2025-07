Nowy smartwatch Nothing. Niska cena nie jest jedynym atutem

Firma Nothing wypuściła na rynek nowy smartwatch w ramach swojej submarki. CMF Watch 3 Pro to propozycja, mogąca zainteresować wiele osób chcących zadbać o kondycję i zdrowie, które nie chcą wydawać na to zbyt dużych pieniędzy.

Oto CMF Watch 3 Pro – premiera smartwatcha, któremu nie brakuje zalet

CMF Watch 3 Pro może i ma słówko Pro w nazwie, ale to smartwatch kierowany raczej do amatorów aktywnego spędzania czasu. Stworzony z myślą o miłośnikach fitnessu, długich spacerów, jazdy na rowerze czy też biegania. Oferuje monitoring treningów, a także pozwala czuwać nad zdrowiem na co dzień – mierząc puls i natlenienie krwi czy też śledząc poziom stresu oraz czas i jakość snu.

Łącznie do dyspozycji użytkownik otrzymuje ponad 130 trybów sportowych (w tym 7 aktywowanych automatycznie) oraz funkcję spersonalizowanego trenera, wspierającego się sztuczną inteligencją. Do tego ma nawet zintegrowany ChatGPT. Producent chwali się też dwuzakresowym GPS-em, czterokanałowym czujnikiem tętna oraz sześcioosiowym akcelerometrem.

Poza tym oferuje jeszcze połączenia telefoniczne przez Bluetooth (brak obsługi eSIM czyni go nie do końca samodzielnym w tej kwestii), powiadomienia o wiadomościach i szybkie odpowiedzi oraz komplet podstawowych aplikacji przydatnych na co dzień.

Charakterystyczny design i długi czas pracy to kolejne atuty

Zegarek ma też charakterystyczny dla CMF (i całej firmy Nothing) design, który albo straszliwie się podoba, albo zupełnie odpycha – w zależności od gustu. Na pewno jednak jest jakiś. Jeśli zaś chodzi o konkrety, to pasek wykonano z silikonu, a obudowę z metalu. Obraz wyświetlany jest natomiast na 1,43-calowym panelu AMOLED z trybem Always-on Display.

Gdy użytkownik zdecyduje się na zawsze włączony ekran, to czas pracy na jednym ładowaniu sięgnie 4-5 dni. Bez AoD może wydłużyć się nawet do 11 dni i mówimy tu o intensywnym korzystaniu. Brzmi to naprawdę dobrze! Całość jest też pyło- i wodoszczelna w klasie IP68.

Zmierzając ku końcowi, wspomnę jeszcze, że do obsługi zegarka wykorzystywana jest aplikacja Nothing X, oferująca integrację z aplikacjami Strava, Google Heatlh Connect i Apple Health.

Ile kosztuje CMF Watch 3 Pro? Cena zachęca do zakupu

Dużym atutem tego smartwatcha może też być cena, co jest zresztą charakterystyczne dla submarki Nothing. Konkretnie: CMF Watch 3 Pro kosztuje 399 złotych. Aktualnie można go zamówić za pośrednictwem oficjalnej strony producenta. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: ciemnoszara, jasnoszara i pomarańczowa.