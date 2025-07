Urodzinowe Atari 2600+ w edycji Pac-Man ma coś dla szaleńców

Choć w teście na rozpoznawalność mógłby nie zająć pierwszego miejsca, Pac-Man zdecydowanie zasługuje na miano jednej z największych gwiazd gier wideo. Żółta kulka zadebiutowała po raz pierwszy na automatach w 1980 roku. Z okazji 45. urodzin przygotowano edycję specjalną konsoli Atari, która jako jedna z pierwszych przeniosła Pac-Mana na domowe telewizory.

Siła w prostocie

Pac-Man to niejako symbol czasów, kiedy człowiek nie zastanawiał się nad zawiłościami fabuły, nie podziwiał fizyki włosów ani nie liczył liczby polygonów na karoserii kierowanego auta. Liczyły się proste zasady i próba pobicia poprzedniego wyniku. Jak ująć to najkrócej? Kierujemy żółtą kulką po labiryncie i zjadamy kropki, unikając przy okazji duchów krążących po korytarzach. Owoce zwiększają liczbę punktów, natomiast duże kropki pozwalają odwrócić role i to duszkowy kwartet zaczyna bać się naszej postaci.

Choć formuła zmieniała się przez dekady, rdzeń rozgrywki pozostawał niezmieniony. Pomimo tego, że nie trafia już na nagłówki magazynów i serwisów internetowych, Pac-Man ani myśli odchodzić na emeryturę. W 2022 roku wydano remake Pac-Man World o podtytule Re-Pac, a 18 lipca 2025 roku wyszedł Shadow Labyrinth – część franczyzy obierająca nieco mroczniejszy kierunek i przybierająca formę Metroidvanii. Trio w postaci Atari, Plaion i Bandai Namco postanowiło uhonorować 45. urodziny Pac-Mana w bardziej klasyczny sposób.

Atari 2600+ Pac-Man Edition

Skąd pomysł, aby to Atari 2600+, czyli uwspółcześniona wersja najpopularniejszej konsoli 2. generacji, został uhonorowany rocznicowym wydaniem? To właśnie na oryginał, czyli Atari 2600, powstał pierwszy port gry, przenoszący ją z automatów do domów. Pac-Man był również najlepiej sprzedającym się tytułem na tę konsolę i to pomimo faktu, że konwersja nie grzeszyła jakością.

Atari 2600+ Pac-Man Edition (Źródło: Atari)

Patrząc jednak na Atari 2600+ Pac-Man Edition, łatwo jest wybaczyć te antyczne przewinienie z dwóch powodów. Po pierwsze – konsola prezentuje się cudownie. Wszechobecny i kojarzący się jednoznacznie z grą żółty kolor, grafiki na froncie obudowy z postaciami z pierwotnej wersji tytułu przypominają inne, limitowane edycje konsol pokroju GameBoy Light Pokemon Center i sprawiają, że z daleka czuć klimat lawirowania po czarno-niebieskim labiryncie.

Co ciekawe, Atari pomyślało także o detalach i oprócz dołączonego do zestawu żółtego joysticka CX40+ Wireless, przygotowano także cztery kontrolery upamiętniające swoimi kolorami – czerwonym, różowym, pomarańczowym i niebieskim – kultowe duszki z oryginału.

Drugi powód to obecność w zestawie nowego kartridża. Pac-Man Double Feature oferuje przygotowaną na Atari 7800 wersję tytułu, o wiele wierniejszą oryginałowi oraz port na Atari 2600, który w dzisiejszych czasach powinni chyba ogrywać albo historycy zajmujący się grami wideo, albo szaleńcy.

Atari 2600+ Pac-Man Edition (Źródło: Atari)

Przedsprzedaż Atari 2600+ Pac-Man Edition ruszy w środę, 23 lipca 2025 roku. Sugerowana cena konsoli w oficjalnym sklepie wynosi 627,61 złotych, natomiast kontrolery zostały wycenione na 147,64 złotych. Jeżeli już jednak posiadacie konsolę i liczy się dla Was wyłącznie nowy dwupak z grami, Pac-Man Double Feature pojawi się tego samego dnia w sklepie w cenie 129,81 złotych.