Elon Musk otworzył pierwszą restaurację Tesla Diner

Restauracja Tesla Diner została nareszcie uruchomiona. Elon Musk ujawnił plany otwarcia takiego miejsca już 7 lat temu. Teraz lokal w końcu rozpoczął działalność.

Restauracja Tesla Diner przyciągnęła tłumy klientów

Już w 2018 roku Elon Musk zdradził, że ma w planach stworzenie futurystycznej restauracji ze starodawnym drive-in w Los Angeles. Miał to być lokal nie tylko do oferowania posiłków, ale również miejsce, w którym właściciele elektryków mogliby naładować swoje pojazdy.

Restauracja z ładowarkami Supercharge wreszcie rozpoczęła swoją działalność. W poniedziałek pod budynkiem Tesla Diner zgromadził się tłum fanów producenta samochodów, którzy czekali wiele godzin, aby zobaczyć restaurację od wewnątrz na własne oczy. I zapewne spróbować posiłków.

Goście mogą wybierać dania z bogatego menu. Znajdą w nim m.in śniadania – tosty, kanapki, tacos czy cynamonowe rollsy, a także burgery, hot dogi, koktajle czy frytki serwowane w pudełkach w kształcie samochodów Cybertruck. Ponadto Tesla Diner oferuje posiłki dla dzieci, desery i napoje. W czasie spożywania klienci mogą naładować swoje samochody elektryczne, a także oglądać odtwarzane na wielkich ekranach filmy. Jak zaznacza portal Eyewitness News „futurystyczny lokal przypomina kino samochodowe”.

BREAKING: Tesla Diner menu pic.twitter.com/NMbxiOiyQR — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) July 21, 2025

Ciekawostką jest też obecność robota Tesla Optimus, który po podaniu w jego robotyczną dłoń specjalnej torebki samodzielnie nabiera popcorn z maszyny i podaje ją gościom. Co więcej, robot również pozuje do zdjęć czy macha do klientów.

Optimus giving popcorn to kids pic.twitter.com/8UDFFD9pxL — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) July 20, 2025

W pierwszym otwartym już lokalu Tesla Diner znalazło się ponad 250 miejsc siedzących i 80 stanowisk wyposażonych w stanowiska z superładowarki V4. Ponadto na zadaszeniach miejsc do ładowania zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne. Na stronie Tesli wspomniano, że zamówienie w restauracji można złożyć z wyprzedzeniem lub po przyjeździe na miejsce, również za pomocą ekranu dotykowego ulokowanego w samochodzie.

Restauracja w Los Angeles jest czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Elon Musk w poście na portalu X zapowiedział, że jeśli restauracja okaże się sukcesem, to „Tesla umieści je w największych miastach na całym świecie”.

Tesla Model 3 została okrzyknięta „najpopularniejszą elektryczną limuzyną”

Warto również wspomnieć, że Tesla Model 3 została już sprzedana w trzech milionach egzemplarzy na całym świecie. Tym samym pojazd ten stał się najbardziej popularną elektryczną limuzyną.

Produkcja Modelu 3 została uruchomiona w 2017 roku. W międzyczasie pojazd przeszedł kilka modernizacji. W wersji Highland zauważono m.in. smuklejsze reflektory i kilka ulepszeń aerodynamicznych.