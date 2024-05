Infinix GT Book to laptop dla graczy. Może skraść ich serca

O marce Infinix słyszymy przede wszystkim za sprawą przystępnych cenowo smartfonów, które nierzadko cechują się oryginalnym, przyciągającym wzrok designem. Tym razem ofertę marki wzbogacił jednak laptop, na który również nie sposób nie zwrócić uwagi.

Infinix GT Book to laptop dla graczy. To widać od razu

Laptopy dla graczy cechują się „agresywnym” designem i mocną specyfikacją i tak też jest w przypadku nowego GT Booka. Oczywiście ma on klawiaturę z podświetleniem RGB (i szklanym touchpadem), ale elementów LED jest więcej, bo na tyle producent dodał pasek, który może pulsować w różnych trybach. Prawdziwa gratka dla gamerów.

źródło: producent

W maszynach do grania najważniejsza jest jednak wydajność. Ten aspekt również powinien usatysfakcjonować użytkowników, ponieważ GT Book może mieć na pokładzie nawet procesor Intel Core i9-13900H i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 z 8 GB pamięci GDDR6 oraz do 32 GB RAM LPDDR5X i dysk PCIe 4.0 o pojemności 1 TB.

Sprzęt ma zatem wystarczająco mocy, aby się zagotować, ale producent zadbał o to, żeby jednak to się nie wydarzyło – odpowiada za to system ICE Storm 3.0, składający się z dwóch wentylatorów i dwóch ciepłowodów. Mogą się one przydać też podczas ładowania, gdyż producent dodaje do GT Booka zasilacz o mocy 190 W. Sam akumulator ma pojemność 70 Wh.

Laptop zaoferuje swoim właścicielom również wyświetlacz IPS o przekątnej 16 cali i proporcjach 16:10 ze wsparciem dla 100% sRGB, jasnością 300 nitów i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Ponadto urządzenie wyposażono w głośniki stereo z DTS, Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E, kamerę Full HD, slot na kartę SD, porty HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 i USB-C oraz 3,5 mm złącze audio.

Całość ma wymiary 358x258x18,9 mm, waży 1,99 kg i pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Home. W zestawie producent zapewnia miesięczny dostęp do pakietu Windows 365 za darmo.

Ile kosztuje Infinix GT Book?

Cena Infinix GT Book nie została jeszcze podana, podobnie jak szczegółowe informacje na temat jego dostępności. Na tę chwilę wiemy na pewno, że będzie sprzedawany w Indiach, ale nie wiadomo, czy producent planuje wprowadzić go też na inne rynki.