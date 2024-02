Smartwatch HONOR CHOICE Watch powinien pojawić się w Polsce

Każdego dnia w różnych częściach świata debiutuje mnóstwo różnych urządzeń, lecz nie wszystkie są godne zainteresowania. Smartwatch HONOR CHOICE Watch zdecydowanie jednak jest i to nie dlatego, że wygląda jak Apple Watch. To akurat jego największa wada, bo specyfikacja jest naprawdę super.

HONOR CHOICE Watch to smartwatch, który Polacy kupiliby z chęcią

Polacy kochają smartwatche, o czym świadczy chociażby popularność wearables Huawei w Polsce. Najnowszy smart zegarek marki HONOR, CHOICE Watch, również na pewno zagościłby na nadgarstku niejednego mieszkańca Polski. Część z pewnością kupiłaby go tylko lub przede wszystkim dlatego, że wygląda jak Apple Watch, ale reszta z powodu jego atrakcyjnej specyfikacji technicznej.

HONOR CHOICE Watch wyposażony jest bowiem w duży wyświetlacz, bo o przekątnej 1,95 cala, na dodatek AMOLED. Jego rozdzielczość to natomiast 410×502 pikseli, co przekłada się na ~332 dpi. Do tego na jego pokładzie znalazło się miejsce dla akumulatora o pojemności 300 mAh, który ma zapewnić nawet do 12 dni pracy na jednym ładowaniu.

Ponadto HONOR CHOICE Watch oferuje obsługę pięciu systemów GNSS (GPS, Glonass, Galileo, QZSS, BDS) i możliwość prowadzenia rozmów głosowych z jego poziomu po sparowaniu ze smartfonem poprzez Bluetooth. Zegarek ma wymiary 49,7×39,9×10,2 mm i cechuje się wodoodpornością do 5 ATM.

źródło: HONOR

Parametry tego smartwatcha pozytywnie zaskakują, ponieważ jego cena będzie bardzo niska – w Indiach, gdzie trafi wkrótce do sprzedaży, klienci zapłacą za niego początkowo zaledwie 5999 rupii, co jest równowartością ~290 złotych. Później cena wzrośnie do 6499 rupii (~315 złotych), ale to wciąż bardzo kusząca kwota (patrząc z perspektywy klienta w tym kraju).

Cena na innych rynkach z pewnością byłaby wyższa, ale z dużym prawdopodobieństwem wciąż atrakcyjna. Niestety nie wiemy, czy możemy spodziewać się dostępności HONOR CHOICE Watch poza Indiami. Osobiście w to niestety wątpię, choć chciałbym pozytywnie się zaskoczyć.

HONOR zaprezentował też nowe słuchawki

Wraz ze smartwatchem HONOR CHOICE Watch w Indiach zadebiutowały słuchawki HONOR CHOICE Earbuds X5 z Bluetooth 5.3 i funkcją ANC, która potrafi zredukować do 30 dB hałasu. Producent informuje, że na pojedynczym ładowaniu będą działały do 9 godzin, a łącznie z etui ładującym sumarycznie do 35 godzin. Ponadto cechują się one odpornością IP54.

źródło: HONOR

Słuchawki HONOR CHOICE Earbuds X5 będą sprzedawane w Indiach za 1999 rupii (~100 złotych).