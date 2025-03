Jest data premiery Death Stranding 2. Szykujcie się!

Nieobecność Death Stranding 2 na niedawnym State of Play mogła być sygnałem, że do premiery gry jeszcze daleka droga. Okazuje się, że wręcz przeciwnie – tytuł pojawi się na rynku tak, że będziecie mieli całe wakacje, aby go ukończyć.

Nie tylko data premiery Death Stranding 2

Jak to zazwyczaj w przypadku gier wideo bywa, podanie daty premiery gry połączone zostało wraz z nowym zwiastunem prezentującym zarówno przerywniki filmowe, fragmenty gameplay’u, jak i gwiazdorską obsadę, jaką zobaczymy w grze.

Przypomnę zatem, że w Death Stranding 2 zagra m.in.:

Norman Reedus („Święci z Bostonu”, „The Walking Dead”),

Lea Seydoux („Bękarty Wojny”, „Mission Impossible – Ghost Protocol”),

Troy Baker (głos Bookera DeWitt z „BioShock Infinite” czy Joela z „The Last of Us),

Elle Fanning („Czarownica”, „Neon Demon”).

Biorąc pod uwagę komentarze pod trailerem zakładam, że czeka nas przygoda wymykająca się klasycznym ramom nie tylko w kwestii fabuły, ale też w jakiś sposób łącząca się z innymi dziełami Hideo Kojimy. Nie zdradzając więcej, zwiastun pokazany w trakcie amerykańskiego festiwalu SXSW możecie obejrzeć poniżej:

Data premiery Death Stranding 2: On the Beach

Kiedy zatem zagramy w Death Stranding 2: On the Beach? Tytuł pobierzemy na nasze PlayStation 5 w czwartek, 26 czerwca 2025 roku. Jeżeli jesteście zatem aktywną częścią systemu edukacji w Polsce, to akurat zainstalujecie grę przed zakończeniem roku szkolnego.

Na tym dobre informacje się nie kończą. Wiemy, że zamówienia przedpremierowe na grę ruszą 17 marca. Poznaliśmy także cenę gry w trzech wydaniach – standardowym, cyfrowym deluxe i kolekcjonerskim. Cyfrowa Edycja Deluxe, oprócz zawartości bonusowej z pre-orderu, zaoferuje również dodatkowe skórki, łatki na ubiór i karabin. Kolekcjonerka dorzuca do tego 3-calową zawieszkę z Dollmanem, pocztówki, list od Hideo Kojimy i 15-calową figurkę Magellan Mana – całość zamknięta w specjalnym opakowaniu i z grą dostępną w wersji cyfrowej.

Edycje Death Stranding 2 (źródło: Kojima Productions)

Ceny prezentują się następująco: