ChatGPT stanie się „truskawką”, która będzie zachowywać się jak człowiek

ChatGPT, czyli jeden z najbardziej znanych chatbotów opartych na sztucznej inteligencji, już niedługo zyska nowe możliwości. Aktualizacja wprowadzi zmiany, które mają uczynić go bardziej wszechstronnym, inteligentnym i dostosowanym do potrzeb użytkowników. Co dokładnie się zmieni?

To będzie „truskawkowa” aktualizacja

Nowy model AI, który znajdzie zastosowanie w ChatGPT, o nazwie kodowej „Strawberry”, to nie tylko kosmetyczne zmiany. OpenAI postanowiło wprowadzić szereg ulepszeń, które mają na celu poprawę funkcjonalności i wydajności modelu. Jednym z głównych elementów aktualizacji jest zaawansowany system rozumienia kontekstu, który pozwala na lepsze interpretowanie intencji użytkownika. Dzięki temu ChatGPT będzie mógł bardziej precyzyjnie odpowiadać na złożone pytania, uwzględniając kontekst poprzednich rozmów.

To jednak nie koniec nowości. „Strawberry” wprowadzi także usprawnienia w zakresie generowania treści. Dzięki nowym algorytmom uczenia maszynowego, model ma lepiej rozpoznawać złożone zapytania i dostarczać bardziej trafne odpowiedzi, dostosowane do specyficznych potrzeb użytkownika. ChatGPT stanie się bardziej elastyczny, co pozwoli mu lepiej reagować na różne style rozmowy, od formalnych po bardziej potoczne oraz różne kulturowe konteksty, co ma ogromne znaczenie w globalnym środowisku użytkowników.

To nie koniec nowości w ChatGPT

Widoczną na pierwszy rzut oka zmianą będzie fakt, że zastosowanie modelu „Stawberry” sprawi, że odpowiedzi nie będą generowane natychmiastowo – chatbot będzie potrzebował 10-20 sekund na „zastanowienie się”. To wszystko po to, by maksymalnie ograniczyć możliwość błędów w odpowiedziach i zaoferować to wszystko, co opisałem powyżej. Taka chwila na „myślenie” sprawia, że AI jeszcze bardziej upodabnia się do człowieka.

Według doniesień The Information, model w momencie premiery (która ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu) będzie działał wyłącznie tekstowo. Testerzy zwrócili uwagę, że odpowiedzi na proste zapytania czasami trwają zbyt długo, a obserwowana poprawa w stosunku do GPT-4 nie zawsze uzasadnia wydłużony czas oczekiwania. Dodatkowo, chociaż „Strawberry” ma zapamiętywać wcześniejsze rozmowy, aby dostarczać bardziej spersonalizowane odpowiedzi, testy wykazały pewne niekonsekwencje w działaniu tej funkcji.

Możliwe także, że ceny „truskawki” mogą się różnić od cen obecnych modeli dostępnych w ChatGPT. Zgodnie z raportem, „Strawberry” może wprowadzić strukturę cenową z limitami liczby wiadomości, które użytkownicy mogą wysyłać na godzinę, przy czym wyższy poziom subskrypcji będzie oferować szybszy czas reakcji.