Ceny dysków SSD pójdą w górę. Kupujcie, póki jest taniej

Dysk to bardzo ważny element komputera, bowiem to właśnie on składuje wszystkie pliki w naszym narzędziu zabawy i pracy. Obecnie najpopularniejszymi dyskami są SSD, które bazują na różnych odmianach pamięci NAND. Jak się okazuje, pewien incydent może sprawić, że kości pamięci będą droższe, przez co ceny dysków pójdą w górę.

Podwyżki cen dysków SSD są nieuchronne. Powodem droższe kości NAND

Pamięci NAND różnego typu – najbardziej zaawansowane SLC, średniopółkowe TLC czy budżetowe MLC są kluczowe do stworzenia dysków półprzewodnikowych SSD, niezależnie od tego, na jakim interfejsie bazują – czy to tradycyjnym SATA 6 Gb/s (2,5 cala), czy PCI-Express. W obecnych czasach ich podaż jest ogromna, dzięki czemu za szybsze dyski o wyższych pojemnościach nie musimy płacić fortuny. Dla przykładu w polskich sklepach bez problemu kupi się dysk SSD o pojemności 500 GB w cenie około 200 złotych czy 1 TB za niespełna 500 złotych.

źródło: Western Digital

Są to bardzo atrakcyjne ceny, jednak w niedalekiej przyszłości sytuacja może się nieco skomplikować. Western Digital Corporation poinformowało, że na liniach produkcyjnych kości NAND fabryki Yokkaichi i Kitakami w Japonii doszło do incydentu, który spowodował, że uszkodzeniu uległa znaczna ilość kości NAND. Raport TrendForce donosi, że szacowane szkody sięgają 6,5 eksabajtów, czyli aż 6500 mln gigabajtów.

Są to wręcz ogromne liczby – gdyby dla przykładu przeliczyć to na liczbę dysków, to mówimy o 6,5 mln SSD o pojemności 1 TB. Producenci, którzy korzystają z fabryk, czyli Kioxia oraz WDC (Western Digital), mają znaczący udział w rynku półprzewodników, bowiem w trzecim kwartale ubiegłego roku było to aż 32,5%.

źródło: TrendForce

Jesteśmy zatem pewni, że sytuacja wpłynie bezpośrednio na konsumentów. Szacuje się, że klienci odczują to najbardziej w drugim kwartale 2022 roku, ponieważ ceny kości NAND wzrosną o 5 do 10%. Producenci dysków z tego względu mogą sobie zażyczyć jeszcze więcej za swoje propozycje.

Jak bardzo ceny SSD wzrosną? Tego nie wiemy, jednak dla bezpieczeństwa nie warto zwlekać z zakupem tego typu komponentów, bowiem później możecie niepotrzebnie przepłacić.