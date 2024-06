Co Google ma do zaoferowania uczniom i studentom?

Dla giganta internetowego, jakim jest Google, uczniowie i studenci stanowią bardzo istotną grupę użytkowników. Ci często korzystają z jego narzędzi podczas nauki, a nawyki, które przy tym sobie wyrabiają, owocują (dla Google) także po zakończeniu etapu formalnej edukacji. Nie dziwi zatem zaangażowanie firmy w tym sektorze i podobnie nie jest zaskoczeniem jej obecność na konferencji edukacyjnej ISTE 2024.

Nowości w Google Workspace for Education

Podczas tego wydarzenia amerykański producent przedstawił garść nowości, które już niebawem trafią do osób korzystających z kont Workspace for Education. To pakiet, który zapewnia uczniom, studentom, nauczycielom i wykładowcom dostęp do rozmaitych narzędzi, takich jak Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Formularze, ale też Classroom, Meet, Projekty czy Lista zadań – z rozszerzonym zestawem funkcji i dodatkową ochroną.

źródło: Google

Już wkrótce w ramach takiego konta użytkownicy będą mogli skorzystać z (dodatkowo zabezpieczonego) modelu sztucznej inteligencji: Gemini. To czatbot i wirtualny asystent, który błyskawicznie odpowiada nawet na trudne pytania i zdecydowanie ułatwia zbieranie informacji na zadany temat. Szczegóły na temat dostępności nie zostały ujawnione, poza tym, że liczyć mogą na to uczniowie z ponad setki krajów.

Gemini zostanie także zintegrowany z aplikacją Classroom, aby pomóc nauczycielom w weryfikacji informacji oraz planowaniu lekcji. To samo narzędzie będzie również wzbogacone o funkcję Read Along, służącą wspomaganiu w czasie rzeczywistym najmłodszych w ćwiczeniu umiejętności czytania. Niestety początkowo skorzystają z tego tylko anglojęzyczne dzieci.

Chrome na komputerze przeczyta tekst na głos

Z kolei w przeglądarce Chrome na komputery pojawi się funkcja Read Aloud (pol. czytaj na głos). To podobne rozwiązanie do znanego z mobilnej wersji narzędzia zamiany tekstu na mowę. Użytkownik będzie mógł wybrać prędkość czytania z zakresu od 0,5x do 4x, włączyć lub wyłączyć podświetlenie fragmentu tekstu oraz wygodnie pauzować i wznawiać odtwarzanie.

źródło: Google

Poza tym w planach jest jeszcze rozszerzenie kompatybilności z narzędziami firm trzecich, pełna synchronizacja zadań z aplikacji Classroom z Kalendarzem Google czy też wprowadzenie możliwości sterowania komputerem z systemem ChromeOS za pomocą mimiki i ruchów głowy.