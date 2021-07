Sony podało cenę modeli Xperia 1 III i Xperia 5 III w Europie. Tanio nie będzie

Smartfony Sony Xperia 1 III i Sony Xperia 5 III zostały oficjalnie zaanonsowane 14 kwietnia 2021 roku, czyli dwa i pół miesiąca temu. Dopiero teraz producent ujawnił jednak ich ceny i wiadomo już, że tanio nie będzie.

Taka będzie cena Sony Xperia 1 III i Xperia 5 III w Europie. Od kiedy w sprzedaży?

Sony nigdy nie spieszy się z wprowadzeniem nowych smartfonów na rynek – od ich prezentacji do rozpoczęcia sprzedaży bardzo często mija wiele długich tygodni albo nawet miesięcy. I tak też jest (lub będzie) w tym przypadku.

Reklama

W pierwszej kolejności do sklepów trafiła Sony Xperia 10 III, kilka tygodni po oficjalnej prezentacji. Teraz natomiast Sony poinformowało, że sprzedaż flagowej Xperii 1 III już się rozpoczęła, zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych.

Niestety dla zainteresowanych, cena Sony Xperia 1 III jest wyższa niż się spodziewaliśmy, ponieważ została ustalona w Europie na 1299 euro, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~5870 złotych. Dla przypomnienia, Sony Xperia 1 II kosztowała na start 1199 euro, a w Polsce 5299 złotych. Za najnowszy model klienci zapłacą zatem sporo więcej.

Sony Xperia 1 III (źródło: Sony)

Nie mamy również dobrych wiadomości dla osób, które czekają na model Xperia 5 III, ponieważ on trafi do sprzedaży dopiero we wrześniu 2021 roku, czyli blisko pół roku po oficjalnej prezentacji! Smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, czarnej i zielonej, a jego sugerowaną cenę w Europie ustalono na 999 euro, czyli równowartość ~4500 złotych. To również znacznie wyższa kwota w porównaniu z ceną Xperii 5 II, ponieważ model ten kosztował w Polsce na start 3999 złotych.

Oczywiście można się spodziewać, że Sony przygotuje bardzo atrakcyjną ofertę przedsprzedażową z gratisami o dużej wartości, ale jeszcze nie znamy jej szczegółów, podobnie jak cen w Polsce. Polski oddział japońskiej marki z pewnością ujawni niniejsze informacje, kiedy nowe, high-endowe Xperie zostaną oficjalnie wprowadzone do kraju nad Wisłą. Prawdopodobnie jednak w gratisie będą dodawane wysokiej jakości słuchawki oraz być może jeszcze jakiś dodatkowy prezent.