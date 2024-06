Nowy G-Shock zachowuje klasyczny styl, dorzucając garść praktycznych funkcji

Casio G-Shock to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w światku zegarków. Charakterystyczny styl tych czasomierzy najczęściej albo zachwyca, albo zupełnie odpycha. Jeśli jesteś wśród tych, którzy darzą go szczególnym uwielbieniem, ale brakuje Ci w gadżetach spod tego znaku szerszej funkcjonalności, to nowy GBD-300 może okazać się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę.

Smartwatch Casio G-Shock GBD-300 – klasyczny styl i współczesna funkcjonalność

Casio G-Shock GBD-300 to najnowszy model z rodziny G-SQUAD. Prezentuje się tak klasycznie, że na pierwszy rzut oka można nawet nie dowierzać, że faktycznie jest to smartwatch, a nie zwykły zegarek elektroniczny.

No dobrze, to na jaką konkretnie funkcjonalność można liczyć? Wszelką związaną z aktywnością. Korzystając z wbudowanych sensorów i smartfonowego modułu GPS, model GBD-300 monitoruje dystans, prędkość, tempo, kroki i spalone kalorie.

Pozwala także analizować te wyniki w widoku dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. Jeszcze pełniejszy wgląd w statystyki użytkownik uzyskuje z poziomu aplikacji G-Shock Move.

Do tego dochodzą jeszcze podstawowe programiki, takie jak stoper, minutnik, alarm czy czas światowy, a dopełnieniem całości są wibracyjne lub dźwiękowe powiadomienia z telefonu: o połączeniach, wiadomościach i wydarzeniach w kalendarzu.

fot. producenta

Przy tym wszystkim Casio stawia na jakość i wytrzymałość

Kluczowe informacje Casio G-Shock GBD-300 przedstawia na monochromatycznym wyświetlaczu LCD o wysokim kontraście. Ekran może też automatycznie zwiększać swoją jasność po wykonaniu gestu nadgarstkiem. Niezaprzeczalnym atutem urządzenia jest również długi czas działania, sięgający… 2 lat na jednej baterii CR2032. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest technologia zasilania energią słoneczną (Casio Tough Solar).

Jak na reprezentanta tej rodziny przystało, zegarek jest też odporny na wstrząsy i zarysowania, a do tego cechuje go wodoszczelność w klasie WR20BAR, co oznacza, że bez problemu można z nim pływać czy wręcz nurkować (bez sprzętu).

Mimo to można zauważyć, że cała konstrukcja jest nieco smuklejsza niż u poprzedników. Nieźle! Producent zwraca również uwagę na nowy, teksturowany pasek, mający zapewniać większą wygodę użytkowania, także podczas treningów.

Sklepowa premiera tego smartwatcha została zaplanowana na tegoroczny lipiec. Klienci będą mieli do wyboru trzy wersje kolorystyczne: czarną, białą i żółtą (z oznaczeniami odpowiednio GBD-300-1, GBD-300-7 i GBD-300-9). Niestety nie poznaliśmy jeszcze ceny.