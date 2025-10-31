Mega promocja na SkyShowtime. Aż żal nie skorzystać

Jeżeli rosnące ceny subskrypcji serwisów VOD powstrzymują Cię przed wykupieniem dostępu, to nowa promocja, przygotowana przez SkyShowtime, zdecydowanie jest dla Ciebie. Dzięki niej możesz zaoszczędzić dużo pieniędzy.

Promocja na subskrypcję SkyShowtime – kod rabatowy nie jest potrzebny

Mieszkańcy Polski mają do wyboru trzy warianty subskrypcji SkyShowtime:

Standard z reklamami za 19,99 złotych miesięcznie lub 159,99 złotych za rok przy płatności z góry,

Standard (bez reklam) za 24,99 złotych miesięcznie lub 198,99 złotych za rok przy płatności z góry,

oraz Premium za 49,99 złotych miesięcznie lub 398,99 złotych za rok przy płatności z góry.

Od dziś obowiązuje jednak promocja na dwa z trzech ww. pakietów. Za Standard (bez reklam) zapłacicie 14,99 złotych, a za Premium – 29,99 złotych miesięcznie. Niższa cena będzie obowiązywała przez sześć pierwszych miesięcy subskrypcji.

Oznacza to, że osoby, które zdecydują się na Standard (bez reklam), zaoszczędzą 60 złotych. Z kolei na kontach tych, którzy wybiorą subskrypcję Premium, zostanie aż 120 złotych. Zdecydowanie jest to propozycja, nad jaką przynajmniej trzeba się zastanowić, choć szczerze mówiąc – aż żal z niej nie skorzystać.

Do kiedy trwa promocja SkyShowtime?

Jeżeli jednak nie lubicie działać impulsywnie – macie czas, aby zastanowić się nad tą propozycją, ponieważ nowa promocja na subskrypcję SkyShowtime obowiązuje do 1 grudnia 2025 roku. Do tego dnia możecie dołączyć do grona subskrybentów i później płacić przez pół roku niższą cenę za dostęp.

Co ważne, z niniejszej oferty mogą skorzystać zarówno nowi abonenci, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z tej platformy, jak i „uprawnieni powracający subskrybenci” (w drugim przypadku serwis nie precyzuje, co to dokładnie oznacza).

Aby ułatwić Wam wybór, przypomnę, że pakiet Standard za 14,99 złotych (w promocji) umożliwia oglądanie materiałów bez reklam w jakości Full HD na maksymalnie dwóch ekranach jednocześnie oraz pobranie 30 plików w ciągu miesiąca. Z kolei subskrybenci pakietu Premium za 29,99 złotych (w promocji) oglądają materiały w rozdzielczości 4K UHD na nawet 5 ekranach jednocześnie oraz mogą pobrać do 100 plików na miesiąc.

Promocja na subskrypcję SkyShowtime od 31 października do 1 grudnia 2025 roku (źródło: SkyShowtime)

Subskrypcję możecie wykupić za pośrednictwem strony skyshowtime.com/pl (to link afiliacyjny). Macie prawo zrezygnować z niej w dowolnym momencie bez konsekwencji. Po sześciu okresach rozliczeniowych SkyShowtime zacznie pobierać standardową opłatę, czyli 24,99 złotych miesięcznie za pakiet Standard i 49,99 złotych co miesiąc za pakiet Premium (lub inną, jeżeli cennik się zmieni).