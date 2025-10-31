Android jest lepszy od iOS – takie są fakty

Odwieczna wojna pomiędzy Androidem i iOS trwa w najlepsze i obie strony niezmiennie mają ogromne grono obrońców. W tym aspekcie Android bezapelacyjnie jednak pokonał iOS. Takie są fakty.

Android jest lepszy od iOS. Przynajmniej w tym jednym aspekcie

Google wraz z YouGov przeprowadzili ankietę wśród ponad 5000 właścicieli smartfonów z Androidem i iOS w Brazylii, Indiach i Stanach Zjednoczonych. Pytania dotyczyły oszukańczych wiadomości, a wyniki badania wskazują, że posiadacze urządzeń z systemem firmy z Mountain View są na zdecydowanie lepszej pozycji.

Ankieta pokazała, że osoby mające smartfon z Androidem były znacznie bardziej skłonne – o 58% – powiedzieć, że w ciągu tygodnia, poprzedzającego badanie, nie otrzymały żadnej oszukańczej wiadomości. W przypadku użytkowników Pixeli odsetek wyniósł prawie 100% – dokładnie 96%.

Ponadto właściciele smartfonów z Androidem byli o 20% bardziej skłonni opisać mechanizmy ochronne przed oszustwami, oferowane przez ich urządzenie, jako „bardzo skuteczne” lub nawet „niezwykle skuteczne”. Z kolei w przypadku iOS odnotowano natomiast aż o 65% wyższe prawdopodobieństwo zgłoszenia otrzymania trzech lub więcej oszukańczych wiadomości w ciągu tygodnia poprzedzającego badanie.

źródło: Google

Nie tylko ankieta przeprowadzona przez Google wskazała, że posiadacze smartfonów z Androidem mają mniejsze prawdopodobieństwo otrzymania oszukańczej wiadomości i stania się ofiarą oszustwa. Firma Counterpoint Research oceniła bowiem oba systemy pod kątem zabezpieczeń opartych na sztucznej inteligencji, chroniących przed phishingiem, złośliwym oprogramowaniem i kradzieżą. Również w tym przypadku Android zdeklasował iOS.

źródło: Google

Użytkownicy smartfonów z Androidem nie są jednak w 100% bezpieczni

Mimo że Google skutecznie(j) blokuje oszukańcze wiadomości i połączenia, to z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie robi tego w 100% skutecznie. O ile faktycznie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz otrzymałem scam w formie SMS-a, o tyle Android nie filtruje wszystkich oszukańczych połączeń.

Fakt, wiele z nich trafnie rozpoznaje – zablokowane połączenia widnieją jedynie na liście połączeń, ale telefon nie dzwoni, jednakże nie jest rzadkością sytuacja, gdy oszust zdoła ominąć zabezpieczenia. Szczególnie było to widać, gdy do Polaków masowo dzwoniły numery z kierunkowym +44 i innymi z zagranicy – po odebraniu automat zachęcał do skontaktowania się przez WhatsApp.

Właśnie dlatego tak ważne jest uświadamianie i uczulanie wszystkich na oszustwa za pośrednictwem połączeń głosowych oraz wiadomości SMS i e-mail, ponieważ zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek-ofiara. Niestety, przekonujemy się o tym nieustannie.