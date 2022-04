Bolt uruchamia rowery elektryczne w Polsce. Na początek – trzy miasta

Bolt rozwija swoje usługi na ulicach trzech polskich miast. Kraków, Olsztyn i Bydgoszcz zyskają możliwość wynajęcia rowerów elektrycznych – i to lada dzień.

Rowery elektryczne Bolt

Bolt zapewnia, że firmie zależy na rozszerzeniu możliwości transportu osobowego w miastach, ale także na tym, by był on maksymalnie bezpieczny. Dlatego też w jednośladach elektrycznych zamontowano hamulce bębnowe, zarówno na przednich jak i tylnych kołach. Ponadto zastosowano odporne na przebicia opony pneumatyczne. Są one bardziej trwałe i pozwolą zachować lepszą przyczepność podczas jazdy.

Każdy rower wyposażono funkcjonalny ekran, na którym użytkownik może sprawdzać informacje o aktualnej prędkości, poziomie naładowania roweru, a także strefach prędkości. Przydatna może okazać się też funkcja ładowania telefonu za pomocą bezprzewodowej ładowarki, umieszczonej wygodnie na kierownicy. Co raczej oczywiste, rowery elektryczne Bolt posiadają nadajnik GPS, dzięki któremu użytkownicy łatwo znajdą rower na ulicy.

Wprowadzany model roweru elektrycznego Bolt ma długą żywotność wynoszącą nawet 5 lat, co nasuwa myśl o ekologicznym wykorzystaniu zasobów. Ponadto rowery te zostały wyprodukowane z aluminium nadającego się w 100% do recyklingu. Natomiast zastosowanie w rowerze wytrzymałej do 90 km zasięgu, wymiennej baterii obniża ogólny ślad węglowy rowerów, które nie muszą być często przewożone do magazynu w celu ładowania. Jednoślady mogą osiągać maksymalną prędkość do 20 km/h.

Jak przedstawia się cena?

Stawka za przejazd elektrycznym rowerem Bolta jest stała i wynosi 50 groszy za minutę. Dzięki temu łatwo oszacować koszt przejazdu na interesującym nas odcinku.

Jak przekazuje Bolt, w tym roku firma planuje wprowadzić 16 tysięcy rowerów elektrycznych w całej Europie. Jak na razie, skorzystają z nich w naszym kraju mieszkańcy Krakowa, Olsztyna i Bydgoszczy. Jednoślady pojawią się przy stojakach w wybranych punktach już 23 kwietnia. Zapewne plany operatora dotyczą także kolejnych miast w Polsce, choć w tym momencie jeszcze nie ma na ten temat konkretnych informacji.