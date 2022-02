Znamy datę premiery drugiego sezonu Call of Duty: Vanguard

Dobra wiadomość dla fanów Call of Duty: Vanguard. Po drobnym opóźnieniu Sledgehammer Games powraca z nową dawką contentu. Deweloper ogłosił właśnie, kiedy dokładnie mamy spodziewać się debiutu drugiego sezonu.

Problemy Call of Duty: Vanguard

Weteranom serii nie trzeba przypominać, że Call of Duty: Vanguard daleko było do idealnej premiery. Narzekania zaczęły się jeszcze przed oficjalnym debiutem, kiedy okazało się, że wracamy do czasów drugiej wojny światowej. Ostatecznie znacznie większym problemem okazała się ogólna jakość gry.

Między innymi z tego właśnie powodu Sledgehammer zdecydowało się odłożyć w czasie premierę drugiego sezonu. Deweloper poinformował w styczniu, że postanowiono przedłużyć aktualizację o parę tygodni, żeby skupić się na doprowadzeniu gry do porządku. W ostatnich łatkach widzieliśmy w rezultacie sporo naprawionych bugów. Na tyle dużo najwyraźniej, żeby można było oficjalnie zapowiedzieć nową zawartość.

Co nowego w drugim sezonie?

System sezonowy w Call of Duty istnieje od Modern Warfare 2019. Cała seria weszła wtedy w nową erę, dostaliśmy pełny crossplay, a Activision zdecydowało się odejść od przestarzałego systemu płatnych DLC. Rozpoczęły się tym samym czasy Battle Passów, kolorowych skinów w sklepie i regularnych aktualizacji.

Infinity Ward i Treyarch przyzwyczaili nas przez ostatnie lata do dużych i pełnych nowości sezonów. Podstawą każdego z nich jest oczywiście Battle Pass i nie inaczej jest tym razem. Gracze dostaną 100 poziomów przepustki sezonowej pełnych skinów, broni, naklejek, zawieszek i strojów dla operatorów. Sezon jest więc przede wszystkim dodatkową motywacją do dalszego grindu.

Na oficjalnym blogu Call of Duty: Vanguard Sledgehammer opublikowało obszerny post, zapowiadając wszystkie planowane na nadchodzącą aktualizację zmiany. Drugi sezon ma zadebiutować 14 lutego. Do Warzone trafią dwie nowe lokacje oraz tryb Caldera Cash, do multiplayera mapy Gondola i Casablanca, a Zombie dostanie nowy rodzaj przeciwnika i mapę Terra Maledicta.

Niezależnie od preferowanego trybu gry Call of Duty: Vanguard, skorzystacie również z nowych broni. W Battle Passie (na poziomach 15 i 31) do odblokowania za darmo będą KG M40 oraz Whitley. Podobnie jak w poprzednich latach, dodatkowa zawartość trafi do nas w trakcie sezonu.

Po samej grafice zapowiadającej planowane zmiany widać, że będzie to ogromna aktualizacja do Call of Duty: Vanguard. Jeżeli do tej pory gameplay nowego CoD-a sprawiał Wam frajdę, w przyszłym tygodniu będziecie mieli jeszcze szerszy uśmiech na ustach.