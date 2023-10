Call of Duty: Modern Warfare 3 – czy Twój PC mu podoła?

Premiera Call of Duty: Modern Warfare III zbliża się wielkimi krokami, a my poznaliśmy oficjalne wymagania systemowe. Myślę, że nie będzie zaskoczeniem fakt, iż są one wyższe, niż w przypadku ubiegłorocznego Call of Duty: Modern Warfare II. Czy Twój PC ma wystarczającą moc, by podołać najnowszemu Modern Warfare III?

Kolejna odsłona Call of Duty

Swoisty reboot serii Modern Warfare był nad wyraz udanym przedsięwzięciem, choć integracja darmowego Warzone wraz z podstawową wersją gry nie wszystkim przypadła do gustu. Zresztą Activision Blizzard zdaje się podejmować wiele dziwnych decyzji, jeśli o Call of Duty chodzi, gdyż recenzje Call of Duty: Modern Warfare II na Steam są przytłaczająco negatywne. Cóż, nie wszystkim podoba się skokowe podmienianie CoD-a w Fortnite z ładniejszą grafiką.

Istnieje jednak spora szansa, że najnowsza odsłona serii, która zadebiutuje już 10 listopada, bardziej przypadnie graczom do gustu. Pod warunkiem rzecz jasna, że będą w stanie zagrać w tę grę, bez konieczności wymiany części (lub wszystkich) podzespołów w komputerze. Znamy już bowiem oficjalne wymagania systemowe, które zagwarantują nam możliwość dołączenia do zabawy w najnowszym MW3. Jakimi parametrami powinna dysponować nasza stacja gamingowa?

Wymagania minimalne: OS: Windows 10, 64-Bit, CPU: Intel Core i5-6600 lub AMD Ryzen 5 1400, RAM: 8 GB, Hi-Rez Assets Cache: do 32 GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 lub GTX 1650, lub AMD Radeon RX 470, Pamięć GPU: 2 GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 149 GB, dysk SSD (78 GB, jeżeli COD HQ i Warzone są zainstalowane).



Wymagania zalecane: OS: aktualny Windows 10, 64-Bit lub Windows 11, 64-Bit, CPU: Intel Core i7-6700K lub AMD Ryzen 5 1600X, RAM: 16 GB, Hi-Rez Assets Cache: do 32 GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti lub RTX 3060, lub AMD Radeon RX 6600XT, Pamięć GPU: 8 GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 149 GB, dysk SSD (78 GB, jeżeli COD HQ i Warzone są zainstalowane).



Wymagania zalecane (Ultra, 4K) OS: aktualny Windows 10, 64-Bit lub Windows 11, 64-Bit, CPU: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 7 2700X, RAM: 16 GB, Hi-Rez Assets Cache: do 64 GB, GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 lub RTX 4070, lub AMD Radeon RX 6800XT, Pamięć GPU: 10 GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 149 GB, dysk SSD (78 GB, jeżeli COD HQ i Warzone są zainstalowane).



Dodatkowo każda powyższa konfiguracja wymaga szerokopasmowego połączenia z Internetem, karty dźwiękowej obsługującej DirectX oraz w miarę aktualnych sterowników do kart graficznych (wersja 537.58 dla GPU od Nvidia oraz 23.10.2, dla kart graficznych od AMD). Jeśli zastanawiacie się, czym jest wymieniony wyżej Hi-Rez Assets Cache, to mowa o dodatkowym, opcjonalnym miejscu na dysku, na którym program przechowywać będzie tekstury wysokiej jakości. Opcja ta może jednak zostać wyłączona w ustawieniach gry.

Niektórzy zagrają wcześniej

Jeśli zdecydowaliście się nabyć produkcję w ramach przedsprzedaży, dostaniecie możliwość wcześniejszego pobrania (oraz zagrania) w tryb kampanii. Pre-load rozpocznie się już 1 listopada w okolicach godziny 17:00, natomiast dostęp do Early Access ma pojawić się dzień później, czyli 2 listopada, o godzinie 18:00. Wcześniej będzie można również pobrać pliki wymagane do odpalenia trybów Multiplayer oraz Zombie. Nastąpi to 8 listopada (około godziny 17:00), kiedy to gra pozwoli nam na pobranie reszty plików, jednak zagrać będziemy mogli dopiero w dniu premiery.

Mapa przedstawiająca daty i godziny premiery Call of Duty: Modern Warfare III w poszczególnych strefach czasowych (źródło: Call of Duty)

Warto także nadmienić, iż Modern Warfare III gwarantuje wsparcie dla technologii Nvidia DLSS 3 oraz Reflex. Jeśli więc posiadacie jedną z nowszych kart graficznych ze stajni Zielonych, możecie liczyć na ich obsługę.

