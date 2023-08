Call of Duty Modern Warfare 3 – zapowiada się świetny sequel

Choć o najnowszej odsłonie Call of Duty wiemy co nieco już od kilku miesięcy, oficjalne kanały niezbyt chętnie dzieliły się jakimikolwiek większymi szczegółami dotyczącymi nowej odsłony. Aż do dzisiaj.

Co tu tak ciemno

Remix rockowego klasyka – jest. Konflikt z Rosją – jak najbardziej. Muzyka zsynchronizowana z efektami dźwiękowymi – ależ oczywiście. Pierwszy zwiastun rozgrywki z Call of Duty Modern Warfare 3 może i wpisuje się w trailerową sztampę, ale z pewnością wnosi o wiele więcej informacji o grze niż skromny teaser sprzed 10 dni.

Co zatem możemy wyczytać z pierwszego zwiastuna nowego CoD-a? Przede wszystkim Sledgehammer Games i Infinity Ward celują w kampanii bardziej mroczne tony. Pierwszy trailer dedykowany poprzedniczce miejscami przypominał kino akcji wypełnione po brzegi efektami specjalnymi. Tymczasem cichy szturm na fortyfikację w materiale wideo połączony z przebitkami z innych misji cechują ciemności, infiltracja i noktowizory. Zwiastunowi towarzyszy również garść informacji opublikowana na oficjalnej stronie Call of Duty.

Call of Duty MW III – ewolucja w każdym calu

Choć można się było tego częściowo domyślić po obranym przez zespoły tytule, zespół deweloperski potwierdził, że mamy do czynienia z bezpośrednim sequelem „dwójki”. Programiści nie zamierzają robić kroku wstecz i ponownie dobierzemy wyposażenie przed zadaniem i zaplanujemy ścieżkę, która doprowadzi do powodzenia w misji.

Źródło: Activision

Rozwinięciem tej idei będą Open Combat Mission – fragmenty kampanii, które wprowadzą swobodę na niespotykaną dotąd w Call of Duty skalę. Chcecie wypełnić zadanie eliminując po cichu kolejne cele? Proszę bardzo. A może wolicie wjechać pełną parą przez główne drzwi i pruć na dziedzińcu z granatnika? Wasz wybór, który ograniczać będzie jedynie rozrysowany przez twórców teren i wyobraźnia.

Nie samym singlem człowiek żyje. Fanów multiplayera w Modern Warfare 2 z 2009 roku ucieszy modernizacja i wprowadzenie w dniu premiery 16 map z 14-letniego klasyka. W ramach przypomnienia, mowa o miejscówkach: Afghan, Derail, Estate, Favela, Karachi, Highrise, Invasion, Quarry, Rundown, Rust, Scrapyard, Skidrow, Sub Base, Terminal. Underpass oraz Wasteland.

Sledgehammer Games i Infinity Ward nie poprzestaną oczywiście na nutach nostalgii. Możemy spodziewać się nowego trybu Cutthroat (3v3v3) czy opcji ogrywania trybów Hardpoint i Kill Confirmed na mapie Favela. Powróci też War Mode, który zadebiutował wraz z Call of Duty: WWII.

Źródło: Activision

Rdzeń gameplay’u również zaliczy kilka innowacji. Jedną z nowinek jest Tactical Stance (Postawa Taktyczna), która ma służyć jako półśrodek dla tych, którzy szukają lepszej celności niż przy celowaniu z biodra, jednak nie chcą poświęcać mobilności charakteryzującej pełne przycelowanie. Dobieranie wyposażenia oraz zakup usprawnień do najczęściej używanych broni także zaliczy ewolucję, której celem jest umożliwienie graczowi przygotowanie „żołnierza idealnego”.

Inne zmiany jakie czekają na graczy w rozgrywce wielosobowej to m.in.:

Powrót głosowania na mapy,

Klasyczna minimapa wskazująca za pomocą czerwonych punktów, skąd padł strzał z broni pozbawionej tłumika,

Dostępność wszystkich perków na początku meczu,

Perk umożliwiający cichy ruch (pod warunkiem dobrania odpowiedniego obuwia),

Pomijając tryb Hardcore, bazowa liczba zdrowia urośnie do 150, wydłużając tym samym TTK (Time-to-Kill).

Źródło: Activision

Aby łatwiej Wam było połapać się w kwestiach dotyczących ruchu w Modern Warfare III, tu również posłużę się listą:

Pojawi się możliwość anulowania animacji ślizgu czy częściowego przeładowywania,

Przeskok nad przeszkodami (mantling) będzie szybszy i możliwy podczas sprintu,

Możliwe będzie strzelanie w trakcie ślizgu oraz od razu po jego zakończeniu,

Czas taktycznego sprintu zostanie wydłużony (wydłużenie zależeć będzie od używanej broni),

Taktyczny sprint będzie odnawiał się podczas zwykłego sprintu.

Ci, którzy obawiali się, że będą musieli zaczynać od nowa – spokojna głowa. Modern Warfare III umożliwi przeniesienie sporej części postępu z poprzedniej części, w tym broni i dodatków do nich. Ponadto, uniwersalne tłumiki czy celowniki będzie można wykorzystać w nowych pukawkach, które trafią do nadchodzącego Call of Duty.

Więcej zombie, ta sama cena

Czy mamy na sali fanów trybu Zombie? Co powiecie na to, że Modern Warfare III pozwoli na połączenie się z innymi drużynami w celu odpierania hord umarlaków w największej jak dotąd mapie w serii? Twórcy obiecują również „doświadczenie oparte na przetrwaniu i wydobyciu w otwartym świecie i rozgrywce PvE (player versus enemy) przeciwko największym wrogom w historii Call of Duty”.

Jeżeli zaraz po lekturze nowości planowaliście już wycieczkę po portfel z kartą debetową, to pozwólcie że zatrzymam Was jeszcze na sekundę i powiem, czego możecie się spodziewać. Niestety, nie będzie to obniżka ceny. Podstawowa wersja gry ponownie będzie kosztować 349 złotych, a specjalna Edycja Skarbca – 459 złotych.

Źródło: Activision

Obydwa wydania umożliwią wcześniejszy dostęp do otwartej bety, możliwość ogrania kampanii tydzień wcześniej, oraz zestaw operatora Soapa. Skarbiec umożliwi natomiast dostęp do zestawu operatorów nemezis (Price, Ghost, Makarov oraz Warden), 2 skarbce broni, Black Cell oraz możliwość pominięcia 30 poziomów.

Przypominam – Call of Duty Modern Warfare III zadebiutuje 10 listopada 2023 roku. Gra pojawi się na konsolach PlayStation 4 i 5, Xbox One, Series X/S oraz PC. Co ciekawe, ta ostatnia platforma nie otrzyma fizycznego wydania gry.